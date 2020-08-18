Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, Sezen Aksu'nun ilhamı oldu: "Konduramadım"

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin aşkı Sezen Aksu'ya ilham oldu. Usta sanatçı Sezen Aksu haziran ayında söz ve müziği kendisine ait “Konduramadım” şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. İddialara göre Aksu, bu şarkıyı Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ayrılığından ilham alarak yazdı.

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın uzun süre devam eden ilişkileri bir anda son bulmuştu. İkilinin ayrılığının ardından ihanet iddiaları ortaya atılmış ancak Samyeli bu iddiaları sert bir dille yalanlamıştı:

"Benim özelim bana aittir.Kimsenin benim özel hayatımla ilgili merakını tatmin etmek gibi bir zorunluluğum, kimseye açıklama borcum yok .İnsanları kışkırtıp konuşturma ya da 'maksat haber olsun' mantığıyla dedikodu programlarına içerik sağlamak amacıyla devamlı yalan üreten anlayışı bu yaşımda hala hayretle izliyorum. İşini sağduyuyla yapan basın mensubu arkadaşlarımı yine tenzih ediyorum. Üstüne alınması gereken sözde magazin gazetecileri neyse en kısa zamanda ekmeklerini kazanacakları hayırlı, faydalı başka işler diliyorum..."

CEM'DEN SERENAY İTİRAFI

Ayrılığın ardından sessizliğini koruyan Cem Yılmaz ise konuk olduğu 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında Serenay Sarıkaya'ya olan ilgisini ilk kez açıkladı.

"DALIP GİDİYORUM"

Yılmaz 'Instagram'da Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına bakıyorum, dalıp gidiyorum. Bu stalk mu oluyor?' diye sordu.