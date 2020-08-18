Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, Sezen Aksu'nun ilhamı oldu: "Konduramadım"
Cem Yılmaz ve Defne Samyeli mutlu giden ilişkilerini bir anda son bulmuş ve Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile bir araya gelmesiyle ihanet iddiaları atılmıştı. Bu kaos dolu aşk Sezen Aksu'ya ilham verdi ve Samyeli'nin Cem Yılmaz için söylediği "Konduramadım" şarkı oldu.
Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin aşkı Sezen Aksu'ya ilham oldu. Usta sanatçı Sezen Aksu haziran ayında söz ve müziği kendisine ait “Konduramadım” şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. İddialara göre Aksu, bu şarkıyı Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ayrılığından ilham alarak yazdı.
Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın uzun süre devam eden ilişkileri bir anda son bulmuştu. İkilinin ayrılığının ardından ihanet iddiaları ortaya atılmış ancak Samyeli bu iddiaları sert bir dille yalanlamıştı:
"Benim özelim bana aittir.Kimsenin benim özel hayatımla ilgili merakını tatmin etmek gibi bir zorunluluğum, kimseye açıklama borcum yok .İnsanları kışkırtıp konuşturma ya da 'maksat haber olsun' mantığıyla dedikodu programlarına içerik sağlamak amacıyla devamlı yalan üreten anlayışı bu yaşımda hala hayretle izliyorum. İşini sağduyuyla yapan basın mensubu arkadaşlarımı yine tenzih ediyorum. Üstüne alınması gereken sözde magazin gazetecileri neyse en kısa zamanda ekmeklerini kazanacakları hayırlı, faydalı başka işler diliyorum..."
CEM'DEN SERENAY İTİRAFI
Ayrılığın ardından sessizliğini koruyan Cem Yılmaz ise konuk olduğu 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında Serenay Sarıkaya'ya olan ilgisini ilk kez açıkladı.
"DALIP GİDİYORUM"
Yılmaz 'Instagram'da Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına bakıyorum, dalıp gidiyorum. Bu stalk mu oluyor?' diye sordu.
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın açıklamalarına "Ne güzel bir açıklama yaptı. Ne diyeyim ben şimdi buna?” sözleriyle karşılık verdi.
Alice ekibi 2 Şubat'ta 50. oyun kutlaması yaptı. Geceye katılanlar arasında Cem Yılmaz da vardı. Bu durum aşk söylentilerini bir kez daha alevlendirdi.
ATİNA KAÇAMAĞI AŞKI BELGELEDİ
Haberler karşısında inatla sessizliğini koruyan çiftten ilk fotoğraf ise geçtiğimiz hafta yaptıkları Atina kaçamağından geldi. Böylece Cem Yılmaz- Serenay Sarıkaya ilişkisi belgelenmiş oldu.
Atina dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Serenay Sarıkaya, bu kez ilişkisini kabul etti ve itiraf gibi bir açıklama yaptı: Her şey gördüğünüz gibi...
Yaşanan olaylarından ardından daha önce 'Şuan söyleyecek bir şey yok, gerekirse konuşuruz' diyen Samyeli, sessizliğini bozdu.
'KONDURAMADIM'
“Yaptığınız haberlere sert tepki vermiştim. Yeni gelişmelere baktığımda o haberi işini sağduyulu yapan arkadaşlar yapmış. Hiç konduramadım. Bilmiyordum. Meğer siz haklıymışsınız. Size haksızlık etmişim.”
DİKKAT ÇEKEN DETAY
Cem Yılmaz, Ağustos ayında Instagram sayfasında Defne Samyeli ile videosunu paylaşmıştı. Çiftin videosunu beğenenler arasında Serenay Sarıkaya'nın da olması dikkatlerden kaçmadı.
KLİPTE SANATÇILAR OYNADI
Aksu, şarkının iki versiyonunu yayınladı ve Ozan Bayraşa ile Okay Barış düzenlemeleri yaptı. Klipte ise sanatçının dostları Edis, Kalben, Demet Akbağ, Ezhel, Simge, Zeynep Bastık, Şanışer, Murda, Mabel Matiz kamera karşısına geçti.