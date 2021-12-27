2022 Yeni Yıl Mesajları | Yılbaşı mesajları | En güzel resimli yeni yıl mesajları ve sözleri2022 Dokuz Eylül Üni. Deniz Ulaştırma İşletme Müh. (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 103110663POMEM parkur puanlama 2022 | POMEM parkur ölçüleri nedir 2022POMEM 28. dönem başvuru şartları 2022 | POMEM 28. dönem başvuru nasıl yapılır, yaş sınırı nedir, şartları ne 2021?Müjdeli haberi Bakan Yanık verdi! "Hazırlıklar tamamlandı, vatandaşlara doğalgaz desteği verilecek"Polis Akademisi internet adresi neden açılmıyor? pa.edu.tr neden açılmıyor, çöktü mü?Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Alkol Operasyonunda 23 bin 103 adreste arama başlatıldıCem Yılmaz'ın son gösterisi Netflix'te! The Witcher sosyal medyayı salladı!Temlik ne demek, TDK'ya göre Temlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, prostat kanserine yakalandı
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Cem Yılmaz'ın son gösterisi Netflix'te! The Witcher sosyal medyayı salladı!

Cem Yılmaz'ın son gösterisi Netflix'te! The Witcher sosyal medyayı salladı!

Cem Yılmaz'ın son gösterisi olan 'CMYLMZ Diamond Elite Pilatinum Plus' Netflix'e geliyor. Ünlü ismin gösterisi için yapılan tanıtımda The Witcher sürprizi ise sosyal medyayı salladı.

Türkiye'nin en popüler isimlerinden birisi olan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın son stand-up şovu yılbaşında Netflix'e geliyor. Netlix'te şovun tanıtım videosu bugün paylaşıldı. Paylaşılan videoda Cem Yılmaz, Netflix'in sevilen dizisi The Witcher'ın ana karakteri Geralt'ın kostümüyle dikkat çekiyor. Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Cem Yılmaz'ın son gösterisi Netflix'te! The Witcher sosyal medyayı salladı!

Cem Yılmaz'ın son dönemde canlı olarak da oynadığı Diamond Elite Platinum Plus stand-up gösterisi, Netflix'in duyurusuna göre 31 Aralık'ta Netflix'e geliyor.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT