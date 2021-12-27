Cem Yılmaz'ın son gösterisi Netflix'te! The Witcher sosyal medyayı salladı!

Türkiye'nin en popüler isimlerinden birisi olan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın son stand-up şovu yılbaşında Netflix'e geliyor. Netlix'te şovun tanıtım videosu bugün paylaşıldı. Paylaşılan videoda Cem Yılmaz, Netflix'in sevilen dizisi The Witcher'ın ana karakteri Geralt'ın kostümüyle dikkat çekiyor. Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Cem Yılmaz'ın son dönemde canlı olarak da oynadığı Diamond Elite Platinum Plus stand-up gösterisi, Netflix'in duyurusuna göre 31 Aralık'ta Netflix'e geliyor.