Cemaat şok oldu! Akşam namazına gelmeyen imam kaldığı lojmanda ölü olarak bulundu Olay, Konya'nın Ömeranlı Mahallesi'nde meydana geldi. Cemaat, Uzunkuyu Yaylası Camisi'nin imam hatibi 30 yaşındaki Yıldırım Ölçer'in akşam namazına gelmemesi üzerine imamın kaldığı lojmana gitti. Ölçer, lojmanda ölü olarak bulundu.

Konya'nın Ömeranlı Mahallesi'nde cemaat Uzunkuyu Yaylası Camisi'nde cemaat akşam namazı için gelmeyen cami imamı Yıldırım Ölçer'i merak etti. Lojmana giden kişiler kapıyı çalmalarına karşın yanıt alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR Adrese gelen Jandarma ekipleri, girdikleri lojmanda Yıldırım Ölçer'i ölü olarak buldu. Kulu Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Ölçer'in cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Lojmanda yalnız yaşayan Ölçer'in Uzunkuyu Camisi'nde 2 yıldır görev yaptığı öğrenildi. Berkem Temizel Gece Editörü