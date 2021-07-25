Eşinin ihanet ettiği iddialarına yanıt veren Kibariye açıklamasıyla herkesi hayrete düşürdü: "Bizi annemiz böyle yetiştirdi"Banyosuna buzlu cam taktıran genç Gazeteci komşusundan aldığı notla şoke olduAtatürk Orman Çiftliği'nde kahreden görüntüler! Yine ciğerlerimiz yandıCemaate namaz kıldırdıktan sonra fenalaştı, 'ben iyiyim' dedi ancak kurtarılamadıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik "Çok duygulandırdınız"Yıldız Tilbe sahnedeyken olay çıktı! Ece Erken - Şafak Mahmutyazıcıoğlu çiftinin bir grupla kavga ettiği iddia ediliyor!Kamp yapmak isteyen ünlü iş insanı 70 metrelik kayalıklardan uçtuKoruma altına alınmıştı ama kurtarılmadı! Kuyucuk Gölü kuruduHarvardlı uzmandan korkutan açıklama "Pandemide 4. zirvenin yükselişi içindeyiz"Helin Avşar'ın banyoda verdiği cüretkar poz olay oldu! Tüm dikkatleri üzerine çekti!
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Cemaate namaz kıldırdıktan sonra fenalaştı, 'ben iyiyim' dedi ancak kurtarılamadı

Cemaate namaz kıldırdıktan sonra fenalaştı, 'ben iyiyim' dedi ancak kurtarılamadı

Kahramanmaraş'ta Hacı Ali Sabancı Camisi'nin imamı 58 yaşındaki Arif Köşker, cemaatle ikindi namaz kıldıktan sonra fenalaştı. Çevredekilere 'ben iyiyim ambulans çağırmayın' diyen imam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cemaate namaz kıldırdıktan sonra fenalaştı, 'ben iyiyim' dedi ancak kurtarılamadı

Dulkadiroğlu ilçesindeki Bayazıtlı Mahallesi'nde Hacı Ali Sabancı Camisinin imamı Arif Köşker, cumartesi ikindi namazını kıldırdıktan sona cübbesini çıkarırken aniden yere yığıldı. 

Cemaat tarafından çağrılan sağlık ekipleri Köşker'i  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan imam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Köşker'in bir süre önce kalp ameliyatı olduğu ve damar tıkanıklığı yaşadığı öğrenildi. 37 yıldır imamlık yapan Köşker'in cenazesi, Kılağlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cemaate namaz kıldırdıktan sonra fenalaştı, 'ben iyiyim' dedi ancak kurtarılamadı

''SAĞ ELİNİ KALDIRDI, SOL ELİNİ KALDIRAMADI''

Arif Köşker'in ölmeden önce yanında bulunan Cami görevlisi Musa Şeker, olayı "Cumartesi günü ikindi namazını kıldıktan sonra cübbesini çıkarırken düşüyor. Biz dışarı çıkmıştık, Suriyeli bir arkadaşımız 'Hoca bayıldı' dedi. İçeriye girdiğimizde sırtüstü yatıyordu, 'Ben iyiyim, ambulans çağırmayın' dedi. Biz de kendisini dinlemedik, ambulansı çağırdık. Doktor, iki elini havaya kaldırmasını istedi ancak sağ elini kaldırdı, sol elini kaldıramadı. Ayağa da kalkamayınca ambulansla hastaneye götürüldü ve vefat haberi geldi" diye anlattı 

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT