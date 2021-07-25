Cemaate namaz kıldırdıktan sonra fenalaştı, 'ben iyiyim' dedi ancak kurtarılamadı

Dulkadiroğlu ilçesindeki Bayazıtlı Mahallesi'nde Hacı Ali Sabancı Camisinin imamı Arif Köşker, cumartesi ikindi namazını kıldırdıktan sona cübbesini çıkarırken aniden yere yığıldı.

Cemaat tarafından çağrılan sağlık ekipleri Köşker'i Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan imam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Köşker'in bir süre önce kalp ameliyatı olduğu ve damar tıkanıklığı yaşadığı öğrenildi. 37 yıldır imamlık yapan Köşker'in cenazesi, Kılağlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

''SAĞ ELİNİ KALDIRDI, SOL ELİNİ KALDIRAMADI''

Arif Köşker'in ölmeden önce yanında bulunan Cami görevlisi Musa Şeker, olayı "Cumartesi günü ikindi namazını kıldıktan sonra cübbesini çıkarırken düşüyor. Biz dışarı çıkmıştık, Suriyeli bir arkadaşımız 'Hoca bayıldı' dedi. İçeriye girdiğimizde sırtüstü yatıyordu, 'Ben iyiyim, ambulans çağırmayın' dedi. Biz de kendisini dinlemedik, ambulansı çağırdık. Doktor, iki elini havaya kaldırmasını istedi ancak sağ elini kaldırdı, sol elini kaldıramadı. Ayağa da kalkamayınca ambulansla hastaneye götürüldü ve vefat haberi geldi" diye anlattı