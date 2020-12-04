Cemal Hünal kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi filmlerde rol aldı?
Acun Ilıcalı, Survivor 2021'in 10. bölümünde Ünlüler takımında yarışan oyuncu Cemal Hünal'ın sağlık sorunu dolayısıyla yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Cemal Hünal merak konusu oldu. Peki Cemal Hünal kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi filmlerde rol aldı? İşte detaylar.
Dünya'nın en zor yarışması Survivor'in 10. bölümünde Ünlüler takımında yarışan oyuncu Cemal Hünal'ın sağlık sorunu dolayısıyla yarışmaya devam edemeyeceği acil durum konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Cemal Hünal merak konusu oldu. Peki Cemal Hünal kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi filmlerde rol aldı? İşte detaylar...
CEMAL HÜNAL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
44 yaşında olan ve 2 Ekim 1976, İstanbul’da doğan Hünal, Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.
Los Angeles'da evlenip 2004 yılında 28 yaşındayken de boşanmış. Cemal Hünal, Lale Cangal ile 18 Eylül 2011 tarihinde evlendi.
ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
- 2' si 1 Arada: Ahmet Kazanbal - Gate Sahne Sanatları 2015
Öfke (oyun) : John Osborne - Tiyatro Arı - 2012
Aşk Kokusu : Neil Simon - Tiyatro Şenay - 2010
Rol aldığı diziler
Asi (2007-2009) - Kerim
Kış Masalı (2009) - Ali Murat
Adanalı (2010) - Alex
Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat
Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol
Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan
Paramparça (2014) - Alper
Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares
Tozkoparan (2019) - Celal Hoca
ROL ALDIĞI FİLMLER
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)
Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
Atçalı Kel Mehmet (2017)
Kırmızı (2015) - Umut
Günce (2013) - Cengiz
Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert
Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur
Ayaz (2012) - Şahin
Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert
Peşpeşe - (2010) - Bora
Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper
Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim
NE OLDU?
Acun Ilıcalı Survivor 2021’de yarışacak merakla beklenen yarışmacılardan ilk ismi açıkladı. Ünlü televizyoncu, Cemal Hünal’ın Survivor’a gideceğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Yavaş yavaş belirlenen kadronun ilk ismini Ilıcalı, Instagram hesabından 'Issız adam, ıssız ada' notuyla ilk açıkladı.