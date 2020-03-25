SON DAKİKA: Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin 20 kişi hakkında kamu davası açıldı

Yapılan son dakika haberine göre, Muhalif gazeteci ve Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 20 kişi hakkında kamu davası açıldı.

Ayrıntılar geliyor...