Cemil Taşçıoğlu kimdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklaması sırasında Taşçıoğlu ile ilgili bilgiyi paylaşmasının ardından Cemil Taşçıoğlu internette araştırılmayabaşlandı. Peki Cemil Taşçıoğlu kimdir? | Cemil Taşçıoğlu öldü mü? Ayrıntılar haberimizde...

CEMİL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cemil Taşçıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermiştir. Taşçıoğlu’nun ayrıca, çeşitli dergilerde yayınlanan birçok makalesi bulunmaktadır.

Cemil Taşçıoğlu'nun “İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri”, “Klinisyenin İç Hastalıkları Rehberi – Pratik Yaşam” adlarında kitapları olduğu biliniyor.

CEMİL TAŞÇIOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemal Taşçıoğlu hayatını kaybetti. Vefat haberini Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Onur Taşçıoğlu’nun ÿpaylaşımında "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu’ nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu'nun paylaşımı:

Canim babam Prof.Dr.Cemil Tascioglu’ nu kaybettik. Hepimizin basi sagolsun. — onur tascioglu (@TasciogluOnur) April 1, 2020

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Çin'de başlayan olay bütün hayatı belirlemiş durumda. Hiçbirimiz bu hastalık yokmuş gibi yaşayamaz. 24 saat içinde bile yaşam tarzı radikal değişiklikler gösterebiliyor. Dünya, bütün ulusları birleşmiş olarak ortak bir düşmana karşı savaşıyor. Dünya corona virüse karşı ne başarı göstermişse bunu izolasyona borçludur. Biz hastalığın ülkemize girmesini bu yolla öteledik.

Temas içinde olamayacağız. Araya mesafe koyacağız. Kendimizi izole edeceğiz. Bütün bilim adamları hastalık üzerinde çalışıyor. İzolasyon konusu her gün daha fazla önem kazanıyor. Eğer bu temel kural uygulanmazsa diğer tehditler bizi koruyamaz. Tehdide karşı davranış ortak olmalıdır. Yakınlarınızı çevrenizi uyarmak gibi bir sorumluluğunuz var. Özgürlüğümüzü kısıtlayan birbirimiz değiliz. Özgürlüğümüzü risk kısıtlıyor.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 277'YE YÜKSELDİ

Mücadelenin temelinde kişiler var. Lise öğrencisinden akademisyenine kadar bütün insanımız var. Bugünler tahammül ve dirayet günleridir. Bugünler şüphesiz geçicidir. Bir yönüyle bu bir savaştır. Halk sağlıüğı savaşdır. Mümkün olduğu kadar bu savaştan ölmeden çıkmak erkenden kontrole almaktır. Virüsün bütün gücü yayılma fırsatıdır. Bu savaşta bu gücü tanımayalım. Sizleri bu savaşta kahraman olmaya davet ediyorum. Eğer bunu başaramazsak kayıplarımız artacak. Yuvamız gücümüz olmalıdır. Şehirlerde hareketlilik ne kadar az olursa o kadar galip gelirsiniz. Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396, vaka sayısı 2 bin 148. Hayatını kaybedenlerin sayısı 63. Toplam 333 hastamız iyileşti. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 277 oldu.

Yapılan test :14.396

Vaka sayısı: 2.148

Vefat sayısı: 63

1 KİŞİ VİRÜSÜ 30 KİŞİYE BULAŞTIRIYOR

Bizim filyasyon dediğimiz taradığımız hastaların durumu. Şu anda yaptığımız taramalarda hasta sayısı 10 bine vardı. Pozitif vakaları taradığımızda 46 kişi oldu. Aile hekimlerimize teşekkür etmek istiyorum bu tablonun ortaya çıkmasında çok yardımcı oldu. Bu taramada sadece 1 hastanın filyasyon çalışmasını örnek olarak gösteriyorum. Bulaştırdığı kişi sayısı 30. Kimlerde pozitif gördüğümüz, kimlerin yoğun bakımda olduğunu kimlerin hayatını gösterdiği bir örnek. Herkesin şu dönemde kendisini şüpheli görüp izole etmesini istiyoruz. Bulaştıran kişi ise hayatta ve hastaneye bile yatmadı. 3 kişinin hayatını kaybetmesine ve 12 kişinin de onun yüzünden pozitif olduğunu görüyoruz..

"Bu bir savaştır, halk savaşıdır."

"Virüsün gücünün ne olduğunu size söyleyeyim; yayılma fırsatıdır. Buna izin vermeyin, hayatınızı ve kendinizi izole ederek bunu yapmalıyız."

"Akşam günün tablosu çıktığında daha fazla üzüleceğiz."

"Bugünkü verileri size açıklamak istiyorum, bugün yapılan test sayısı 14.396, bugünkü vaka sayısı 2.148, bugün hayatını kaybedenler sayısı ise 63'tür"

"Her hastaya test yapılması gerekiyormuş gibi, yanlış bir algı var. Bu tamamen yanlıştır. Şuan 71 merkezde çalışmalar sürdürülüyor. 89 merkeze çıkmak üzere, bir plan yapıldı."

"Haftaya 30 bin test sayısına ulaşacağımızı size şimdiden söylemek istiyorum."

"Her vatandaşımız kendisini, pozitif bir vakaymış gibi gözetmelidir."

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZ EVDEN ÇIKMAMALI

60 yaşın üstünde %75'i yoğun bakımda. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın %69'u tansiyon hastası. Yoğum bakımdaki hastalarımızın %63.3 yine tansiyon hastası. Bizim şu dönemde kronik ve alt hastaılğı olan ve 65 yaş üstü vatandaşımızın daha yüksek riskli olduğunu görüyoruz. O nedenle bu gruptaki vatandaşlarımızın asla ve asla evlerinden çıkmamaları, kendilerinini izole etmeleri için bu tabloyu gösteriyorum. Sağlık çalışanlarımıza ve Bilim Kurulumuza güvenelim. Can kayıplarını önleme yolu tedbirdir. Dışarı çıkmayalım virüse fırsat vermeyelim.

BAKAN KOCA'DAN UMREDEN GELEN VATANDAŞLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Umre'deki vatandaşlarımızla ilgili bilim kurulu bir karar almıştı bundan önceki toplantıda. Eğer pozitifse bu kişinin hastanede takibi, eğer takibi varsa hastanedeki takip edilmesi, eğer bunların hiçbiri yoksa bir onan formu imzalatarak ve aile hekimlerinin de bu kişileri takip etme kararıyla 14 günlük süre sonunda evlerine gitmeleri kararı alındı. Merkez üssü olarak Çin'den sonra Avrupa'nın görüldüğü şimdi ise Kuzey Amerika'nın merkez üssü oluştuğu kanaatine varıldı. Bu süreçte bize teşekkür ettiler. Virüsün bize geç geldiği ve süreci başarılı olduğumuzu ifade ettiler.

BAKAN KOCA'DAN PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU'NA BAŞSAĞLIĞI

Sayın Hocam için Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir acı. Çok iyi bir insandı ve görevinin başında son güne kadar çalışarak hayatını kaybetti. Yakınlarına ailesine ve bütün camiamıza başsağlığı diliyorum.

BAKAN KOCA'DAN KORONAVİRÜSE YAKALANAN SAĞLIK ÇALIŞANI SAYISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

DSÖ ile konuştuğumda, Avrupa'da görülen vakaların çoğunluğunun sağlık çalışanları olduğunu söyledi. Bizde böyle bir rakam yok. Hastalığa yakalanan sağlık çalışanı sayısı 601 kişi. Bütün sorumluluk sahada bu arkadaşlarımızın omuzunda. Dolayasıyla koruyucu malzeme konusunda her türlü gayret içerisinde olduğundan eminim. Herhangi biri ben malzeme bulamıyorum diyorsa tüm yetkileri aşsın bize ulaşsın. Son bir haftada dağıttığımız N95 maske saıyısı4 milyona yakın oldu. Bütün imalati ülkemize, sağlık çalışanları öncelikli olarak bu ihtiyacımızı gidermeye çalışıyoruz. Burada hepbirlikte ne kadar cefakar sağlık çalışanlarının olduğunu hepimiz görüyoruz. Bizlerde onları korumak için her tedbiri alacağız.

BAKAN KOCA: "B-C-D PLANLARIMIZI YAPIYORUZ"

Uyku tabi ki önemli. Vatandaşlarımızın beslenme konusunda uyku konusunda özellikle dikkat etmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Başından beri birlik ve beraberlik içince mücadelenin oluşması için gayret gösteriyoruz. Biz imkanlarımızı olabildiğince arttırmaya ve B-C-D planı gibi hangi durumda planlarımızı yapıyoruz. İstanbul'da %58'de. Bu süreçte özel hastanelerin kısmen devrede olduğunu, özel hastanelerin de önümüzdeki günlerde daha yoğun girebileceğini ifade etmek istiyorum. Yaklaşım ve önerilerinde daha yapıcı olmasını gerektiğini belirtmek istiyorum.

Pandemi hastaneleri ile ilgili bir düzenleme yapılıyor olacak. Özellikle vatandaşımızdan bu anlamda ücret talebİ edilmemesi noktasında yaklaşım içerisindeyiz. 3-5 günü bulmaz düzenleme yaklaşımı söz konusu. Temas ve izolasyon özellikle altını çizmeye çalıştım. Bu dönemde mümkün oldukça evden çıkmamaya ve izole etmeye çalışmalıyız. Biz bakanlık olarak MHRS ve çağrı sistemlerimizde çok kişi çalışır. Şu an %90'ı evden sisteme katılıyor. Daha önce böyle bir şey yapmamıştık. İş ortamının evden de nasıl yapılabileceğini hepimiz test etmiş bulunuyoruz.