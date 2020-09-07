Sabancı ailesi korona virüs şoku ile sarsıldı. Magazin dünyasında peş peşe gelen korona virüs haberlerinin bir diğeri de cemiyet hayatının ünlü ailesi Sabancı ailesinden geldi. İddialara göre Kerim Sabancı'nın Covid-19' testi pozitif çıktı.

KERİM SABANCI KORONA MI OLDU?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın Rumelihisarı'ndaki özel bir yalıda maske ve mesafe kurallarına uymadan verdikleri partiye katılan Kerim Sabancı'nın da testinin pozitif çıktığı iddia edildi.

Yeni yaşını dostları ve sevgilisi Şevval Şahin ile kutlayan Yiğit Marcus'un koronavirüs'e yakalandığı öğrenilmişti. Partiye katılan isimlerin tek tek test yaptırdıkları duyurulmuş bir çok kişinin Covid-19' testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti.

Davete Murat Dalkılıç, Şeyma Subaşı, Buse İskenderoğlu, Rabia Yaman, Baran Süzer, Gökmen Şeynova, Ayşegül Boz, Kasım Garipoğlu, Ali Cem, Saruhan Yıldırım gibi isimler de katılmıştı.

"KARANTİNADAYIZ"

Model Şevval Şahin, bir açıklama yaparak COVID-19 testinin negatif çıktığını söyledi: “Sağlığımız ile ilgili hiçbir şikayetimiz yok, biz çok iyiyiz. Çevremizdeki çoğu kişinin testi pozitif çıktığı için karantinadayız. Ve tedbir amaçlı evde ozon tedavisi görüyoruz. İkinci testi de birkaç gün sonra yapacağız. Her şey o zaman netleşecek. Parti ile bu durumun ilgisi olup olmadığını anlamak çok zor. Bu yüzden bu konuda kimse net bir bilgi veremiyor.”

Sunucu Buse İskenderoğlu, “Partide çok kalmadım. Erkek arkadaşım test yaptırdı. O da negatif. Bende belirti yok ama iki güne test yaptıracağım” dedi. Rabia Yaman ise iki gün önce test yaptırdığını negatif çıktığını ve evden çıkmamaya özen gösterdiğini söyledi. Murat Dalkılıç’ın ise iddialar sonrası tedirgin olduğu ve özel bir hastanede koronavirüs testi yaptıracağı öğrenildi.

Partiye katılanların paylaştığı fotoğraflarda maskesiz olmaları ve sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekmiş bir çok eleştiri almıştı.