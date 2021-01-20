Cool olmak ne demek? Nasıl cool olunur? Cool kelimeler, sözler, yazılar nelerdir?Elazığ depreminden yürek yakan görüntüler! Elazığ depremi fotoğraflarıÖSYM Başkanı Aygün'den ertelenen sınavlarla ilgili açıklama2020 engelli maaşı ne kadar olacak? Başvuru şartları ve evrakları neler?Son dakika| ABD'de tarihi an: Donald Trump dönemi sona erdi, Beyaz Saray'dan ayrıldıSON DAKİKA! Bakan Pekcan duyurdu: Gelir kaybı desteği ödemeleri başladıErdoğan, net konuştu: Milletin desteğini alamayan kimseye ülkenin yönetimi teslim edilemezAtiye dizisindeki sevişme sahnesi sosyal medyada olay olduDoğum kontrol hapı fiyat 2021 ne kadar? Yasmin doğum kontol hapı kaç TL?ÇiçekSepeti Clap nedir? Nasıl kullanılır?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Cemiyet hayatının ünlü ismi Kerem Dürüst gözaltına alındı!

Cemiyet hayatının ünlü ismi Kerem Dürüst gözaltına alındı!

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Kerem Dürüst, evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Dürüst'ün evine düzenlenen operasyon sonucunda 18 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, hassas terazi ele geçirildi.

Cemiyet hayatının ünlü ismi Kerem Dürüst gözaltına alındı!

Ekrem Dürüst ile Gül Dürüst'ün oğlu olan cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Kerem Dürüst  ile evde bulunan T.K. ve Ş.Y. ile D.Y., Y.B.,N.O. isimli yabancı uyruklu kadınlar da gözaltına alındı.

Polis ekipleri gözaltına alınanlardan T.K’nın adresinde yaptığı aramada da 2 gram esrar, 1 gram metamfetamin ve 3 ecstacy hap ele geçirdi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT