Cemiyet hayatının ünlü ismi Kerem Dürüst gözaltına alındı!

Ekrem Dürüst ile Gül Dürüst'ün oğlu olan cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Kerem Dürüst ile evde bulunan T.K. ve Ş.Y. ile D.Y., Y.B.,N.O. isimli yabancı uyruklu kadınlar da gözaltına alındı.

Polis ekipleri gözaltına alınanlardan T.K’nın adresinde yaptığı aramada da 2 gram esrar, 1 gram metamfetamin ve 3 ecstacy hap ele geçirdi.