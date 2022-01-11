Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2022 yılında emzirme ve cenaze ödenekleri ile prim kesintisinden muaf tutulacak yemek ve aile yardımı tutarlarını belirleyerek açıkladı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar ise internet arama motorlarında Cenaze ödeneği 2022 ne kadar, kaç TL? Cenaze ödeneği, yardımı nereden, nasıl alınır? Nereye başvurulur? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte cevaplar...

CENAZE ÖDENEĞİ 2022 NE KADAR, KAÇ TL?

Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ölen sigortalının ailesine bir defa yapılan yardıma verilen isimdir. En az 360 gün prim bildirilmiş olup da ölen sigortalıların hak sahiplerine de cenaze ödeneği veriliyor. 2021 yılında 918 TL olarak verilen cenaze ödeneğine bu sene ise zam yapıldı. Buna göre 2022 yılında cenaze ödeneği 1250 TL'ye çıkartıldı.

CENAZE ÖDENEĞİ YARDIMI NEREDEN, NASIL ALINIR? NEREYE BAŞVURULUR?

Cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekir. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin Kuruma verilmesi gerekir.

CENAZE ÖDENEĞİ KİMLERE ÖDENİR?

Cenaze ödeneği ilk olarak ölen sigortalı kişinin eşine verilir. Eşi yoksa çocuklarına, çocukları yoksa ana babasına, onlar da yoksa kardeşlerine ödeme yapılır. Kimsesi olmayan kişilerin cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, 1250 TL'ye kadar yapılan masraflar fatura ile belgelendirilmesi koşuluyla SGK tarafından ilgili gerçek veya tüzel kişiye ödenir.