Çengelköy Futbol Yatırımları, Darıca Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Çengelköy Futbol Yatırımları, Darıca Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Çengelköy Futbol Yatırımları ve Darıca Gençlerbirliği taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 11. hafta maçında Çengelköy Futbol Yatırımları sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Çengelköy Futbol Yatırımları - Darıca Gençlerbirliği maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi. Çengelköy Futbol Yatırımları - Darıca Gençlerbirliği Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Harun Toplar(hakem), Sedat Yavanoğlu(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Zıvalı(2. Yardımcı Hakem), Teksen Eker(dördüncü Hakem)

Çengelköy Futbol Yatırımları

Çengelköy Futbol Yatırımları İlk 11

74. Sabri Can, 27. Sedat Yahşi, 3. Mertcan Aşcı, 4. Ömerül Faruk İşler, 22. Burak Büyükkaya, 60. Yusuf Ağın, 20. Ahmet Batuhan Kozgül, 7. Ömer Demircan, 17. Ömer Faruk Öztürk, 10. Emin Soğuk, 9. Ali Özgür Basa



Yedekler

48. Kemal Mert Özyiğit, 59. Hikmet Taha Özketen, 25. Kadir Doğukan, 58. Ferhat Beşer, 11. Sefa Turan, 47. Alperen Keleş, 99. Taner Gümüş



Teknik Sorumlu

Özgür Ataçocuğu

Darıca Gençlerbirliği

Darıca Gençlerbirliği İlk 11

1. Ali Alper Doğan, 3. Mahmuthan Samet Acar, 9. Baha Kısacık, 23. Onuray Köse, 26. Metin Güler, 29. Yusuf Bildik, 35. İbrahim Çağrı Oğuz, 54. Furkan Akın, 66. Emre Alan, 77. Fahrettin Bıyıklı, 97. Nebi Tiryakioğlu



Yedekler

53. Gürkan Hervenik, 7. Berat Eyüpoğlu, 14. Selman Sevinç, 22. Erdem Dikbasan, 28. Halil İbrahim Şagar, 41. Ahmet Kutluer, 52. Atakan Aybastı



Teknik Sorumlu

Ender Alkan

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fethiyespor 10 6 2 2 17 7 20 10 2 Nazilli Belediyespor 10 6 1 3 22 7 19 15 3 İskenderun FK 11 5 2 4 12 12 17 0 4 Yomraspor 10 4 4 2 13 9 16 4 5 Ağrı 1970 Spor 10 5 1 4 7 8 16 -1 6 Darıca Gençlerbirliği 11 4 4 3 10 12 16 -2 7 Kahta 02 Spor 11 4 3 4 15 11 15 4 8 Belediye Kütahyaspor 10 4 3 3 14 11 15 3 9 Ceyhanspor 10 4 3 3 16 22 15 -6 10 Çengelköyspor A.Ş. 10 4 2 4 10 11 14 -1 11 Tekirdağspor 11 3 4 4 14 12 13 2 12 Mardin Fosfat Spor 11 3 4 4 13 12 13 1 13 Büyükçekmece Tepecikspor 10 3 4 3 11 11 13 0 14 Halide Edip Adıvar 10 2 5 3 9 11 11 -2 15 Karaman Belediyespor 10 2 3 5 13 14 9 -1 16 Tokatspor 10 2 3 5 6 22 9 -16 17 Yozgatspor 1959 FK 11 1 4 6 6 16 7 -10

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