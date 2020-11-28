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Çengelköy Futbol Yatırımları, Darıca Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Çengelköy Futbol Yatırımları, Darıca Gençlerbirliği ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Çengelköy Futbol Yatırımları, Darıca Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Çengelköy Futbol Yatırımları, Darıca Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Çengelköy Futbol Yatırımları ve Darıca Gençlerbirliği taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  11. hafta maçında Çengelköy Futbol Yatırımları sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Çengelköy Futbol Yatırımları - Darıca Gençlerbirliği maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

Çengelköy Futbol Yatırımları - Darıca Gençlerbirliği Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Harun Toplar(hakem), Sedat Yavanoğlu(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Zıvalı(2. Yardımcı Hakem), Teksen Eker(dördüncü Hakem)

ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARIÇengelköy Futbol Yatırımları

Çengelköy Futbol Yatırımları İlk 11
74. Sabri Can, 27. Sedat Yahşi, 3. Mertcan Aşcı, 4. Ömerül Faruk İşler, 22. Burak Büyükkaya, 60. Yusuf Ağın, 20. Ahmet Batuhan Kozgül, 7. Ömer Demircan, 17. Ömer Faruk Öztürk, 10. Emin Soğuk, 9. Ali Özgür Basa

Yedekler
48. Kemal Mert Özyiğit, 59. Hikmet Taha Özketen, 25. Kadir Doğukan, 58. Ferhat Beşer, 11. Sefa Turan, 47. Alperen Keleş, 99. Taner Gümüş

Teknik Sorumlu
Özgür Ataçocuğu

DARICA GENÇLERBİRLİĞİDarıca Gençlerbirliği

Darıca Gençlerbirliği İlk 11
1. Ali Alper Doğan, 3. Mahmuthan Samet Acar, 9. Baha Kısacık, 23. Onuray Köse, 26. Metin Güler, 29. Yusuf Bildik, 35. İbrahim Çağrı Oğuz, 54. Furkan Akın, 66. Emre Alan, 77. Fahrettin Bıyıklı, 97. Nebi Tiryakioğlu

Yedekler
53. Gürkan Hervenik, 7. Berat Eyüpoğlu, 14. Selman Sevinç, 22. Erdem Dikbasan, 28. Halil İbrahim Şagar, 41. Ahmet Kutluer, 52. Atakan Aybastı

Teknik Sorumlu
Ender Alkan

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fethiyespor106221772010
2Nazilli Belediyespor106132271915
3İskenderun FK115241212170
4Yomraspor10442139164
5Ağrı 1970 Spor105147816-1
6Darıca Gençlerbirliği11443101216-2
7Kahta 02 Spor114341511154
8Belediye Kütahyaspor104331411153
9Ceyhanspor10433162215-6
10Çengelköyspor A.Ş.10424101114-1
11Tekirdağspor113441412132
12Mardin Fosfat Spor113441312131
13Büyükçekmece Tepecikspor103431111130
14Halide Edip Adıvar1025391111-2
15Karaman Belediyespor1023513149-1
16Tokatspor102356229-16
17Yozgatspor 1959 FK111466167-10

Fikstür

15.11.2020Mardin BŞ. Başakspor Fethiyespor
15.11.2020Erzin Spor Yomraspor
27.11.2020Tokatspor0-6Tekirdağspor
27.11.2020Mardin Fosfat Spor0-3Fethiyespor
28.11.2020İskenderun Futbol Kulübü0-3Yomraspor
28.11.2020Ağrı 1970 Spor1-0Yozgatspor 1959 FK
28.11.2020Kahta 02 Spor5-0Ceyhanspor
28.11.2020Belediye Kütahyaspor2-1Büyükçekmece Tepecikspor
28.11.2020Çengelköyspor A.Ş.0-1Darıca Gençlerbirliği
28.11.2020Halide Edip Adıvar2-1Karaman Belediyespor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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