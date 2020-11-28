Çengelköy Futbol Yatırımları, Darıca Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Çengelköy Futbol Yatırımları, Darıca Gençlerbirliği ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Çengelköy Futbol Yatırımları, Darıca Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Çengelköy Futbol Yatırımları ve Darıca Gençlerbirliği taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 11. hafta maçında Çengelköy Futbol Yatırımları sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Çengelköy Futbol Yatırımları - Darıca Gençlerbirliği maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.
Çengelköy Futbol Yatırımları - Darıca Gençlerbirliği Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Sultanbeyli Gölet Futbol Stadı - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Harun Toplar(hakem), Sedat Yavanoğlu(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Zıvalı(2. Yardımcı Hakem), Teksen Eker(dördüncü Hakem)
Çengelköy Futbol Yatırımları İlk 11
74. Sabri Can, 27. Sedat Yahşi, 3. Mertcan Aşcı, 4. Ömerül Faruk İşler, 22. Burak Büyükkaya, 60. Yusuf Ağın, 20. Ahmet Batuhan Kozgül, 7. Ömer Demircan, 17. Ömer Faruk Öztürk, 10. Emin Soğuk, 9. Ali Özgür Basa
Yedekler
48. Kemal Mert Özyiğit, 59. Hikmet Taha Özketen, 25. Kadir Doğukan, 58. Ferhat Beşer, 11. Sefa Turan, 47. Alperen Keleş, 99. Taner Gümüş
Teknik Sorumlu
Özgür Ataçocuğu
Darıca Gençlerbirliği İlk 11
1. Ali Alper Doğan, 3. Mahmuthan Samet Acar, 9. Baha Kısacık, 23. Onuray Köse, 26. Metin Güler, 29. Yusuf Bildik, 35. İbrahim Çağrı Oğuz, 54. Furkan Akın, 66. Emre Alan, 77. Fahrettin Bıyıklı, 97. Nebi Tiryakioğlu
Yedekler
53. Gürkan Hervenik, 7. Berat Eyüpoğlu, 14. Selman Sevinç, 22. Erdem Dikbasan, 28. Halil İbrahim Şagar, 41. Ahmet Kutluer, 52. Atakan Aybastı
Teknik Sorumlu
Ender Alkan
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fethiyespor
|10
|6
|2
|2
|17
|7
|20
|10
|2
|Nazilli Belediyespor
|10
|6
|1
|3
|22
|7
|19
|15
|3
|İskenderun FK
|11
|5
|2
|4
|12
|12
|17
|0
|4
|Yomraspor
|10
|4
|4
|2
|13
|9
|16
|4
|5
|Ağrı 1970 Spor
|10
|5
|1
|4
|7
|8
|16
|-1
|6
|Darıca Gençlerbirliği
|11
|4
|4
|3
|10
|12
|16
|-2
|7
|Kahta 02 Spor
|11
|4
|3
|4
|15
|11
|15
|4
|8
|Belediye Kütahyaspor
|10
|4
|3
|3
|14
|11
|15
|3
|9
|Ceyhanspor
|10
|4
|3
|3
|16
|22
|15
|-6
|10
|Çengelköyspor A.Ş.
|10
|4
|2
|4
|10
|11
|14
|-1
|11
|Tekirdağspor
|11
|3
|4
|4
|14
|12
|13
|2
|12
|Mardin Fosfat Spor
|11
|3
|4
|4
|13
|12
|13
|1
|13
|Büyükçekmece Tepecikspor
|10
|3
|4
|3
|11
|11
|13
|0
|14
|Halide Edip Adıvar
|10
|2
|5
|3
|9
|11
|11
|-2
|15
|Karaman Belediyespor
|10
|2
|3
|5
|13
|14
|9
|-1
|16
|Tokatspor
|10
|2
|3
|5
|6
|22
|9
|-16
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|11
|1
|4
|6
|6
|16
|7
|-10
Fikstür
|15.11.2020
|Mardin BŞ. Başakspor
|Fethiyespor
|15.11.2020
|Erzin Spor
|Yomraspor
|27.11.2020
|Tokatspor
|0-6
|Tekirdağspor
|27.11.2020
|Mardin Fosfat Spor
|0-3
|Fethiyespor
|28.11.2020
|İskenderun Futbol Kulübü
|0-3
|Yomraspor
|28.11.2020
|Ağrı 1970 Spor
|1-0
|Yozgatspor 1959 FK
|28.11.2020
|Kahta 02 Spor
|5-0
|Ceyhanspor
|28.11.2020
|Belediye Kütahyaspor
|2-1
|Büyükçekmece Tepecikspor
|28.11.2020
|Çengelköyspor A.Ş.
|0-1
|Darıca Gençlerbirliği
|28.11.2020
|Halide Edip Adıvar
|2-1
|Karaman Belediyespor