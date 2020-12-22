Cengiz Holdig'in reklam filmi sevilmedi: Twitter'da gündem olan reklama dislike yağdı!

Mehmet Cengiz sahipliğindeki Cengiz Holding tarafından Youtube kanalında yayımlanan reklam filmi, eleştirilerin odağı haline geldi. Youtube'da çok syaıda dislike alan 'meyve veren ağaç taşlanır' temalı reklam filmi, çok sayıda dislike alırken Twitter'da da 'Cengiz Holding' başlığı ile gündem oldu.

Küçük bir çocuğun yaşlı bir adamla birlikte ektikleri ağacı anlatan filmde, dedenin “En zor şey meyve veren ağaç olmaktır. Taşlamak isteyen çok olur” sözleri dikkati çekiyor.

543 ABONELİ KANALA 31 BİN DİSLİKE

Yaklaşık 543 abonesi bulunan şirketin YouTube kanalındaki video, 220 binden fazla kişi tarafından izlendi ve 31 bin "dislike" aldı.

Filme, “Kuruluşumuzun üzerinden 40 yıl geçmiş olsa bile, Cengiz Holding’in kuruluş felsefesi çok daha önce 1970 yılında ortaya çıktı” notu düşülerek, “Kurulduğumuz ilk günden itibaren bir ağacı şirket felsefemiz yaptık. Cengiz Holding olarak, bugüne kadar, üstlendiğimiz her işi, her zaman memleket menfaatlerini ön planda tutarak hayata geçirdik.

Her zaman bu ülkeye ve insanlarına fayda yaratacak, toplumun her katmanına dokunacak projeler geliştirerek, Türkiye’nin gurur duyacağı bir şirket olma vizyonu ile çalıştık. Bizim işimiz de gücümüz de bu memleket” denildi.