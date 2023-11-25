Cengiz Holding’e ait maden ocağındaki göçükle ilgili flaş gelişme! 3 yetkiliye yurtdışı yasağı getirildi!

Siirt'in Şirvan ilçesi Maden köyünde Cengiz Holding'e bağlı Etibakır arama şirketinde ait bakır madeni ocağında 3 kişinin öldüğü göçüğe ilişkin 3 yetkili adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak yurt dışı yasağı getirildi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığınca göçük olayı ile ilgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 3 yetkili, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve yurt dışı yasağı getirildiği bildirildi.

Olaya ilişkin teknik bilirkişileri ön raporlarında, yaşanan çoklu ölüm olayında vefat edenlerin bulunmaması gereken yerde bulundukları, olayın gece vardiyası esnasında cereyan ettiği, vardiya itibari ile yetkili kişilerin bizatihi vefat eden mühendislerin olduğunun tespit edildi. Vefat eden kişilerin iş makinesine yakın durdukları ve devam eden faaliyetin bulunduğu alanın dışında bir alanda beklenmeyen yerde akma olayının gerçekleştiği değerlendirildiği ve bu alanın tehlikeli alan olduğu, bu kapsamda herhangi bir kişinin veya kişilerin olayda bir ihmali olmadığı detaylı rapor neticesinde asıl kanaatleri bildirecekleri belirtildi.