Cengiz Kurtoğlu'nun bıçakladığı iş insanı Mustafa Can kimdir? Nereli, kaç yaşında? İş insanı Mustafa Can neden bıçaklandı 2021? Geçtiğimiz akşam Cengiz Kurtoğlu'nun bıçakla yaraladığı iş insanı Mustafa Can'ın kim olduğu merak konusu oldu. Haberimizde "Cengiz Kurtoğlu'nun bıçakladığı iş insanı Mustafa Can kimdir? Nereli, kaç yaşında? İş insanı Mustafa Can neden bıçaklandı 2021?" konu başlıklarına yer verdik.

A+ A-

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, iş insanı Mustafa Can ile tartışması sonucu Can'ı bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından Kurtoğlu hakkında "kaçtı" iddiaları ortaya atıldı. Kurtoğlu sosyal medya hesabında yaptığı "Alkolün dozunu kaçıran bir adam, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen gibi isimlere küfür etmeye başlayınca gerginlik yaşandı. Kendisini ikaz ettim ancak küfre devam edince onu sadece ittim. Darp ya da benim polisten kaçma gibi bir durumum yok, evimdeyim." paylaşımıyla "kaçtı" iddialarını yanıtladı. Tüm yaşanan tatsızlıkların ardından geriye "Cengiz Kurtoğlu'nun bıçakladığı iş insanı Mustafa Can kimdir? Nereli, kaç yaşında? İş insanı Mustafa Can neden bıçaklandı 2021?" soru başlıkları kaldı. Haberimizde merak edilen detaylara yer verdik. CENGİZ KURTOĞLU'NUN BIÇAKLADIĞI İŞ İNSANI MUSTAFA CAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞ İNSANI MUSTAFA CAN NEDEN BIÇAKLANDI 2021? Cengiz Kurtoğlu ile aralarında tatsız olay geçen iş insanı Mustafa Can hakkında biyografi bilgilerine ulaşılamamaktadır. İddiaya göre Can, o akşam fazla alkol tüketmiş, bir çok ünlü sanatçıya ağır küfürler etmişti. Bu durum karşısında sessiz kalamayan Kurtoğlu, iş insanını önce uyardı, daha sonra devam ettiğini görünce bıçakla ağır yaraladı. Mustafa Can ise, Cengiz Kurtoğlu’nun iddialarını yalanlamış, Kurtoğlu'na sadece nereli olduğunu sorduğunu ve ünlü şarkıcının bir anda çılgına döndüğünü "Önemi bir sülaleden geliyorum, bir saygınlığımız var. Asla isimlerini ağzıma almadım. Daha önce konuşmuştuk, eski Tarabaya müzikallerini konuşmuştuk. O dönem çok güzel bir dönemdi.” ifadeleriyle anlattı.