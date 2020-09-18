Cengiz Ünder, Leicester City'e imza atıyor!

2017 yılından itibaren Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, kariyerine Premier Lig'de devam edecek. Son dönemde yaşadığı sakatlıklardan dolayı Roma'da forma şansı bulmakta zorlanan Cengiz, ilk 11'de direkt oynayabileceği bir kulüp olan Leicester City için sağlık kontrolünden geçti. İtalya'da yayın yapan Tuttomercatoweb, Cengiz Ünder'in görüntülerini paylaştı.

Roma'da büyük işler başaran ve oldukça sevilen Cengiz, İtalyan basınındaki haberlere göre Leicester City'e kiralık olmak üzere transfer olacak. Ünder, Leicester City'de milli takımdan ve Altınordu'dan arkadaşı Çağlar Söyüncü ile birlikte görev yapacak.

SATIN ALMA OPSİYONU İLE KİRALANACAK

Leicester City'nin Cengiz Ünder'i 3 milyon euro karşılığında kiralayacağı, oyuncunun satın alma opsiyonun ise 25 milyon euro olacağı konuşuluyor.

23 yaşındaki Cengiz Ünder, 2017 yazında Medipol Başakşehir'den Roma'ya 13.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Roma'da forma giydiği süre boyunca, 88 maça çıkan milli oyuncu, 17 gol, 12 asistle oynadı.