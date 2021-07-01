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Cengiz Ünder Marsilya yolunda | Anlaşma tamam

Roma ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Milli oyuncunun yaz transfer sezonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Leicester City'de geçiren genç oyuncunun hangi takıma gideceği ise yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Marsilya ile anlaşma yakın.

Cengiz Ünder Marsilya yolunda | Anlaşma tamam

Bir ara Fenerbahçe'nin de gündemine giren Cengiz Ünder'in çalkantılı transfer sürecinin son bulmasına kısa bir süre kaldı. Genç oyuncu Marsilya'ya transfer olmak üzere. Genç oyuncunun transferi ile ilgili menajeri Mirsad Türkcan geçtiğimiz haftalarda açıklamada bulunmuş ve milli oyuncunun Roma'dan ayrılması halinde yoluna Avrupa'da devam etmek istediğini söylemişti. Türkcan, "Son günlerde basında çıkan transfer iddialarından sonra açıklamayı yapma gereği duyduk. Öncelikle belirtmek isteriz ki adı geçen tüm takımlara saygı duyuyoruz fakat Cengiz Ünder ülkesini Avrupa'nın önemli liglerinde temsil ederek kariyerine devam etmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Cengiz Ünder Marsilya yolunda | Anlaşma tamam

BONSERVİS ÜCRETİ 10 MİLYON EURO

Fransız ekibi Olimpik Marsilya'nın yıldız oyuncunun bonservisini almak için 10 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı belirtildi. Genç oyuncunun bu sözleşmeye imza atması halinde senelik 3 milyon euro kazanması bekleniyor. Transferin kısa sürede gerçekleşeceği ve kamuoyuna bildirileceği de gelen bilgiler arasında.

Cengiz Ünder Marsilya yolunda | Anlaşma tamam

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