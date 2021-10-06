Cenup ne demek, TDK'ya göre Cenup kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cenup ne demek? Cenup TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cenup kelimesi. Peki cenup ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cenup nedir, cenup kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Cenup kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Cenup kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

CENUP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cenup kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Cenup kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre cenup kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Güney

