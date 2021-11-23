Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan dikkat çeken açıklamaPlan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 27 il için sarı uyarıSon dakika | Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu!İki çocuk art arda öldü! Yedikleri hazır noodle sonları olduSüper Loto sonuçları 23 Kasım 2021 Salı | 23.11.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz kuru ile ilgili açıklama!Gazeteci Arif Gündoğdu, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti!Son dakika: 23 Kasım 2021 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu6 Yıl aradan sonra müziğe geri döndü! Verdiği kilolar ile dünyanın gündemine oturmuştu! İşte Adele'in yıllar içindeki büyük değişimi!2021 yılı fındık fiyatları kaç TL? Güncel fındık fiyatları ne kadar oldu?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Ceren Özdemir'in katiline ömür boyu hapis! Karar onandı!

Ceren Özdemir'in katiline ömür boyu hapis! Karar onandı!

Yargıtay, Ordu'da Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç'un ömür boyu hapis cezasını onayladı

Ceren Özdemir'in katiline ömür boyu hapis! Karar onandı!

Olay Ordu'nun Altınordu ilçesi Zaferimilli Mahallesi’nde meydana gelmişti. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, bale kursu çıkışı, evinin yolunda yürürken kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Katil zanlısı Özgür Arduç, bir gün sonra il merkezinde esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu bıçakla yaraladı. O katil hakkında verilen ceza, Yargıtay tarafından onaylandı.

Ceren Özdemir'in katiline ömür boyu hapis! Karar onandı!

KATİL ÖZGÜR ARDUÇ, ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA MAHKUM EDİLDİ

Katil Özgür Arduç'un, Ceren Özdemir'i öldürmesi nedeniyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı. Ayrıca, Arduç'un, bindirildiği polis aracında 2 polis memurunu bıçakladığı sebebiyle 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında açılan davada ise polislerden Zeki Çelik'i öldürmeye teşebbüsten 15 yıl, Haydar Değerli'yi yaralamaktan ise 9 ay olmak üzere toplam 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Özgür Arduç'a verilen iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Buna göre, Özgür Arduç, ömür boyu hapis yatacak.

Ceren Özdemir'in katiline ömür boyu hapis! Karar onandı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT