Ceren Özdemir'in katiline ömür boyu hapis! Karar onandı!

Olay Ordu'nun Altınordu ilçesi Zaferimilli Mahallesi’nde meydana gelmişti. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, bale kursu çıkışı, evinin yolunda yürürken kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Katil zanlısı Özgür Arduç, bir gün sonra il merkezinde esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu bıçakla yaraladı. O katil hakkında verilen ceza, Yargıtay tarafından onaylandı.

KATİL ÖZGÜR ARDUÇ, ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA MAHKUM EDİLDİ

Katil Özgür Arduç'un, Ceren Özdemir'i öldürmesi nedeniyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı. Ayrıca, Arduç'un, bindirildiği polis aracında 2 polis memurunu bıçakladığı sebebiyle 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında açılan davada ise polislerden Zeki Çelik'i öldürmeye teşebbüsten 15 yıl, Haydar Değerli'yi yaralamaktan ise 9 ay olmak üzere toplam 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Özgür Arduç'a verilen iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Buna göre, Özgür Arduç, ömür boyu hapis yatacak.