Çernobil'de 10 gündür devam eden yangın söndürüldü
Ukrayna'nın Çernobil bölgesindeki kırsal ormanlık alanda 10 gün önce çıkan yangın kontrol altına alındı.
4 Nisan'da Ukrayna'nın Çernobil bölgesinde çıkan yangın, itfaiyecilerin yoğun mesaisi ve yağışlı havanın da etkisiyle kontrol altına alındı.
Ukrayna Ekoloji Müfettişliği Geçici Başkanı Yego Firsov konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Firsov, açıklamasında "Kısaca söyleyecek olursak yağan yağmurlar sayesinde yangını söndürmeyi başardık. Radyasyon oranı sürekli kontrol ediliyor ve şuan normal seviyelerde" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi Başkanı Nikolay Çeçetkin de yangının kontrol altına alındığını doğruladı.
Yangın söndürme çalışmalarına 400'den fazla itfaiyeci, yaklaşık 100'e yakın itfaiye aracı, 3 yangın söndürme uçağı ve 3 yangın söndürme helikopteri katılırken nükleer santral çevresinde ağaçlık alanlar kazılarak yangının önüne geçmek için güvenlik koridorları oluşturulmuştu. Yangını çıkardığı tespit edilen şahsın yakalanarak gözaltına alındığı duyuruldu.
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