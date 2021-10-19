Ceset kokmasın diye her gün banyoda yıkadı! Müge Anlı'da cinayete dair yeni detaylar!

Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircilerin kanını donduran bir gelişme yaşandı. Kardeşini aramaya gelen Fatma Karadağ, 4 yıldır kardeşinin aslında kayıp olmadığını, yıllar önce kendi hayat arkadaşı tarafından öldürüldüğünü, cesedin kokmaması için ise banyoda günlerce itiraf anlatınca Müge Anlı dahil tüm stüdyo bir anda şoke oldu.

KOCASINDAN KAÇIP, HAYAT ARKADAŞI İLE YAŞAMAYA BAŞLAMIŞ

Programa kardeşinin cesedini bulmak için başvuru yapan Fatma Karadağ, o dönem sürekli kavga ettiği kocasından kaçıp, Cemal Durmaz isimli hayat arkadaşıyla yaşadığını, Durmaz'ın ise para mevzusu yüzünden erkek kardeşiyle aralarında tartışma geçtiğini anlattı. Tartışmanın günler sürmesinin ardından hayat arkadaşının, erkek kardeşini öldürdüğünü itiraf etmek zorunda kalan Karadağ, stüdyodaki herkesi şaşkına çevirdi.

CESET KOKMASIN DİYE GÜNLERCE BANYODA YIKANDI

O dönem kardeşinin cesediyle günlerce aynı evde yaşadığını söyleyen Karadağ, canlı yayında kan donduran itiraflarını sıralamaya devam etti. Cesedin kokmaması için günlerce erkek kardeşinin banyoda Durmaz tarafından yıkandığını söyleyen kadın, "Etrafta konu komşu yoktu. Kardeşimi öldürdükten sonra çiçekli pijamalarını giydirdi. Tuvalete oturttu. Kokmasın diye her gün banyoda yıkadı. İçeriye de oda parfümü sıkıyordu. Beni bir süre evden dışarı gönderdi. O sırada kardeşimi halıya sarıp gömmüş" ifadelerini kullanarak, korkunç detayları bir bir aktardı.

KORKUDAN ŞİKAYETTE BULUNAMADIM

Duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Karadağ'a neden sevgilini şikayet etmedin polise diye sorunca Karadağ, "korktum, çok korktum. Korkudan şikayette bulunamadım" ifadelerini kullandı.

KIZI ANNESİNİ SUÇLADI

Fatma Karadağ'ın kızı Rukiye de iddiaları doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. Rukiye, bu cinayette annesinin de parmağı olduğunu ve annesinin dolandırıcı olduğunu söyledi.