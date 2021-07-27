Çeşme'de gece kulübüne kurşun yağdırdılar: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

Alaçatı'da saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, gece kulübüne alınmayan kişiler taşkınlık çıkardıktan sonra oradan ayrıldı.

Bir kaç dakika geçmeden plakasız beyaz bir otomobille geri gelen şahıslar mekana rastgele ateş açtı. O sırada mekana girmek için kapıda duran 23 yaşındaki Baran Parlak'ın içeri kaçtığı sırada sağ arka kaburga kısmına mermi isabet ederken, mutfak çalışanı A.B'nin de seken mermi çekirdeğinin başına çarpması sonucu başında şişlik oluştu.

Şahıslar kaçarken, Parlak ise kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı genci ve A.B.'yi Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baran Parlak daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz genç vefat etti. Savcının incelemesinin ardından Parlak'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, tedavisi süren A.B.'nin durumu ise iyi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Soruşturma kapsamında ekiplerce 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.