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Çeşme'de korkutan yangın!

Popüler tatil merkezi Çeşme'de yerleşim yerlerine çok yakın bir bölgede yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çeşme'de korkutan yangın!

İzmir'in Çeşme ilçesinde, fıstık çamı ağaçlandırma bölgesinde yangın çıktı. Yerleşim yerlerine çok yakın olan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Çeşme'de korkutan yangın!
Çeşme şehir merkezindeki Karadağ'da, fıstık çamı ağaçlandırma sahasında yangın çıktı. Rüzgar sebebiyle yangın bir anda büyüdü. Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile görülürken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına müdahale etmeye başladı.

Çeşme'de korkutan yangın!

Ekipler, 2 helikopter ve 3 arazözle havadan ve karadan müdahale ettiği bildirildi. Diğer yandan, Çeşme Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangın, büyük korkuya yol açtı. Yangının, evlere ve çamlık alanda bulunan Anadolu Lisesi'ne sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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