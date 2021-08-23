Cesur açıklamalarıyla dikkat çeken Berrak Tüzünataç'tan çok konuşulacak porno itirafı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi her seferinde başaran güzel oyuncu Berrak Tüzünataç şimdilerde tatil yapıyor. Dobralığıyla bilinen 36 yaşındaki oyuncu, YouTube'da yayınlanan Bi Bilsem programının konuğu oldu.

"EROTİK FİLM SEVİYORUM"

Başarılı oyuncuya sorulan "Porno izler misin?" sorusuna samimi bir şekilde yanıt veren Tüzünataç dobralığıyla yine herkesi şaşırtmayı başardı. Porno sevmediğini belirten oyuncu, "Ben erotik film seviyorum. Oradaki o performans gerçekçi gelmiyor bana yabancılaşıyorum. Erotik film daha cazip geliyor" cevabını verdi

Özel hayatıyla ilgili sorulan sorulara da içten bir şekilde yanıt veren Tüzünataç, "Yasaklı yerde cinsel ilişkiye girdin mi?" sorusuna ünlü olmasının bu isteğine engel olduğunu açıkladı.

Öte yandan yaz boyunca Çeşme'yi tercih eden Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz gün tatil yaptığı yerde bulunan ünlü bir beach'te arkadaşları ile birlikte objektiflere takıldı.

Kendisini çeken gazetecileri kontrol eden güzel oyuncu, çekilmesine aldırış etmeden rahat rahat denize girmesi dikkat çekti.

