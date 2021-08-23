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  3. Cesur açıklamalarıyla dikkat çeken Berrak Tüzünataç'tan çok konuşulacak porno itirafı!

Cesur açıklamalarıyla dikkat çeken Berrak Tüzünataç'tan çok konuşulacak porno itirafı!

Paylaşımları ve cesur açıklamalarıyla sık sık gündem olmayı başaran güzel oyuncu Berrak Tüzünataç katıldığı bir YouTube programında "Porno izler misin?" sorusuna verdiği yanıtla yine dikkatleri üzerine çekti.

Cesur açıklamalarıyla dikkat çeken Berrak Tüzünataç'tan çok konuşulacak porno itirafı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi her seferinde başaran güzel oyuncu Berrak Tüzünataç şimdilerde tatil yapıyor. Dobralığıyla bilinen 36 yaşındaki oyuncu, YouTube'da yayınlanan Bi Bilsem programının konuğu oldu.

"EROTİK FİLM SEVİYORUM"

Başarılı oyuncuya sorulan  "Porno izler misin?" sorusuna samimi bir şekilde yanıt veren Tüzünataç dobralığıyla yine herkesi şaşırtmayı başardı. Porno sevmediğini belirten oyuncu, "Ben erotik film seviyorum. Oradaki o performans gerçekçi gelmiyor bana yabancılaşıyorum. Erotik film daha cazip geliyor" cevabını verdi

Cesur açıklamalarıyla dikkat çeken Berrak Tüzünataç'tan çok konuşulacak porno itirafı!

Özel hayatıyla ilgili sorulan sorulara da içten bir şekilde yanıt veren Tüzünataç, "Yasaklı yerde cinsel ilişkiye girdin mi?" sorusuna ünlü olmasının bu isteğine engel olduğunu açıkladı.

Cesur açıklamalarıyla dikkat çeken Berrak Tüzünataç'tan çok konuşulacak porno itirafı!

Öte yandan yaz boyunca Çeşme'yi tercih eden Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz gün tatil yaptığı yerde bulunan ünlü bir beach'te arkadaşları ile birlikte objektiflere takıldı.

Cesur açıklamalarıyla dikkat çeken Berrak Tüzünataç'tan çok konuşulacak porno itirafı!

Kendisini çeken gazetecileri kontrol eden güzel oyuncu, çekilmesine aldırış etmeden rahat rahat denize girmesi dikkat çekti.
 

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