Cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen Aynur Aydın'dan evlilik açıklaması!

İnstagram ve Twitter hesaplarını aktif halde kullanan Aynur Aydın bu kez evlilik açıklamasıyla magazin gündemine oturdu. Eğlenceli kişiliğiyle tanınan 35 yaşındaki Aynur Aydın sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı nefes kesen fotoğraflarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sıklıkla iç çamaşırlarıyla ilgili paylaşım yapan ünlü bu defa evlilik açıklamasında bulundu.

"EVLİLİK TEKLİFİ YAĞIYOR, EVLENMEYECEĞİM"

Ünlü popçu, özel hayatının durağan ilerlediğini ancak sosyal medyadan her geçen gün evlilik teklifi aldığını belirterek, "Sosyal medyadan çok fazla evlenme teklifi alıyorum. Duygusuz bir kadın değilim ama asla evlenmeyeceğimi düşünüyorum. Evlenme kararı alabilmem için çok farklı hissetmem lazım. Bakalım, yaşayıp göreceğiz" açıklamalarında bulundu.

"16 YAŞIMDAN BERİ..."

Daha önceki açıklamalarında küçüklüğünden beri erkeklerin ilgi odağı olduğunu söyleyen Aydın, "16 yaşımdan beri her zaman erkeklerin ilgisini çeken bir kadınım. Bunu sadece güzelliğimle değil, sanırım zekamla da başarıyorum. 'Hiç sevgilin olmadı mı?' dersen, bence saklamayı iyi başardım" şeklinde konuşmuştu.

TİKTOK'TA İÇ ÇAMAŞIRLARINI SERGİLEMİŞTİ!

Sıklıkla iç çamaşırlarıyla alakalı paylaşım yapan ünlü şarkıcı Tiktok'ta iç çamaşarlarını sergilemişti. Bunun ardından Twitter'da “Bu sefer sütyensiz tweet atacağım” mesajından sonra, takipçilerinden, “Sütyenle arandaki problem ne?” şeklinde tepkilerle karşılaşmıştı. İç çamaşarı paylaşımlarıyla takipçilerinin adeta nefesini kesen Aydın, son olarak balkonda verdiği bornozlu pozlarıyla çok konuşulmuştu.