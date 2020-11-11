Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevinden istifa etmesinin ardından yerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu başkanı Lütfi Elvan getirilmişti. Elvan'ın ardından boş kolan Plan ve Bütçe Komisyonu başkanlığını kimin devralacağı ise merak konusuydu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu başkanlığına AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz getirildi. Peki, Cevdet Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Cevdet Yılmaz görevi nedir? Detaylar haberimizde...

CEVDET YILMAZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Cevdet Yılmaz, 1967 yılında Bingöl'de doğmuştur. ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, doktorasını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı.

Başbakanlık DPT Müsteşarlığı, AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümer Halı'da Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

23, 24 ve 26. Dönemde Bingöl, 25. Dönemde Diyarbakır Milletvekili seçildi. Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanlığı yaptı. 60. Hükûmette Devlet Bakanı; 61, 62 ve 64. Hükûmetlerde Kalkınma Bakanı, 63. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. AK PARTİ MKYK Üyesi ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

CEVDET YILMAZ GÖREVİ NEDİR?

Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu başkanlığı görevini yürütmektedir.

Kendisinin Devlet Planlama Teşkilatına uzman yardımcısı olarak başladığı günlerden bu yana bürokrat olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna gelip giden biri olduğunu dile getiren Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kalkınma Bakanlığı döneminde de siyasetçi olarak çalıştığı bir komisyon olduğunu söyledi.

Plan ve Bütçe Komisyonunun diğer komisyonlara göre daha teknik, zaman zaman iktidar-muhalefet ayrımının ötesine geçen tartışmaların yaşandığı bir komisyon olduğuna değinen Cevdet Yılmaz, "Böyle devam etmesinin ülkemiz ve demokrasimiz adına faydalı olduğuna inanıyorum." dedi.