Çevre bilinci için harekete geçildi! Pendik'in incisi Aydos Ormanı'nda büyük temizlik

Pendik Belediyesi çevre bilinci ile yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen temizlik çalışmaları Aydos Ormanı'nda devam etti. Vatandaşlar ve belediye el ele vererek temiz bir Aydos için harekete geçti.

PENDİK BELEDİYESİ VE VATANDAŞLAR EL ELE

Pendik ilçesinin en önemli yeşil alanlarından olan Aydos Ormanı'nda temizlik çalışması başlatıldı. Pendik Belediyesi tarafından başlatılan temizlik çalışmalarına pek çok gönüllü vatandaş destek verdi. Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Aydos Ormanı temizliği gün boyu devam etti.

Etkinliğe Pendik Belediyesi görevlilerinin yanı sıra Orman İşletme Şefliği, Türk Havayolları ekipleri, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı çalışanları, TeknoPark İstanbul ve PEAK görevlileri de katıldı. Gönüllüler ormanlık alanda bulunan çöp ve atıkları toplayarak farkındalık oluşturmaya çalıştı.

5 DÖNÜMLÜK ALAN TEMİZLENDİ

Ekipler kendilerine verilen ekipmanlarla alandaki cam, kağıt, metal, plastik atıkları poşetlere ayırdı. 5 dönümlük geniş bir alanda gerçekleşen temizlik çalışmasında toplanan atıklar daha sonra tek bir noktaya getirildi. Etkinlik sonrası geri dönüştürülebilir atıklar ayrıştırma tesisine gönderildi.