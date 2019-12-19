Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan termik santral açıklaması
Bakan Kurum açıklamalarda bulundu. Kurum yaptığı açıklamada, çevre mevzuatlarına aykırı tüm termik santrallerin kapatma dahil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulanacağını belirtti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.
"13 termik santralin yıl sonuna kadar tamamlaması gereken çevre yatırımlarının son durumunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızdan bürokratlarımız ve elektrik üretim tesislerinin yöneticilerinin yer aldığı toplantımızda değerlendirdik.
Bakanlık olarak, termik santrallerle ilgili yaptığımız inceleme ve denetimlerimiz çerçevesinde son uyarılarımızı yaptık. Milletimizin sağlığını ilgilendiren bu konuda kararlılığımızı bir kez daha ifade ettik.
Yıl sonuna kadar Çevre Mevzuatımıza aykırı ne kadar termik santral varsa kapatma dâhil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağız."
Etiketler : Murat Kurum, açıklama, termik santral
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