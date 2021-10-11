Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün toplam 3 saat süren kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çevre ve şehircilik Bakanlığı'na ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İklim değişikliği ve göç konusunda hayata geçirmeye planladığımız yeni yapısal düzenlemeleri sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi. Bu kapsamda Çevre ve şehircilik Bakanlığı'nın ismi mi değişiyor? | Çevre ve şehircilik Bakanlığı'nın adı ne olacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NIN İSMİ Mİ DEĞİŞİYOR?

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Çevre ve şehircilik Bakanlığı'nın isminin Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı olarak değiştirdiklerini duyurdu.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NIN ADI NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı 3 saat sürdü. Kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve şehircilik Bakanlığı'nın isminin değişeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki dönem için yeşil kalkınma devrimini tüm çalışmaların merkezine yerleştirerek öncü ve etkin rol üstlenmekte kararlıyız. Hükümet olarak üzerime düşünleri yaptık, yapıyoruz. Yeşil Kalkınma devrimini de aynı samimiyetle milletimizin tavrına sunuyoruz. Her kesimden sürecin ülkemize külfetlerini asgari düzeyde tutacak bir yaklaşımla yürüteceğimiz bu tarihi projeye destek vermesini bekliyoruz. İklim değişikliği ve göç konusunda hayata geçirmeye planladığımız yeni yapısal düzenlemeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni ismi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı olarak değiştiriyor bünyesinde iklim değişikliği ve koordinasyon birimi kuruyoruz."