Ceyda Ateş'ten güzel haber geldi: "Yarın doğum var"

Güzel oyuncu Ceyda Ateş doğuma saatler kala sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerine güzel haberi verdi.

İş adamı Buğra Toplusoy ile 2 yıl önce ABD'de nikah masasına oturan Ceyda Ateş, bebeğini kucağına almak için geri sayıma başladı.

Bir kız bebek bekleyen Ateş, hamilelik sürecinde paylaşım yapmayı tercih etmese de güzel haberi sevenlerine sosyal medya hesabından verdiği pozla duyurdu.

"YARIN DOĞUM VAR"

KızınaTalia adını verecek olan Ceyda Ateş, doğumdan bir gün önce objektif karşısına geçti. Ateş, "9. Ayı doldurduk. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Yarın doğum var. Çok heyecanlıyım ve beni neler bekliyor merak ediyorum. Sağlıkla gelsin. Sizler neler hissetiniz doğumda? Destekleriniz ve güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim" dedi.

Ceyda Ateş'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.