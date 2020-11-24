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Ceyda Ateş'ten güzel haber geldi: "Yarın doğum var"

Evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen Ceyda Ateş sosyal medya hesabından verdiği karnı burnunda pozla güzel haberi takipçileriyle paylaştı. Genç oyuncu paylaşımında, "Yarın doğum var. Çok heyecanlıyım" dedi.

Ceyda Ateş'ten güzel haber geldi: "Yarın doğum var"

Güzel oyuncu Ceyda Ateş doğuma saatler kala sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerine güzel haberi verdi.

Ceyda Ateş'ten güzel haber geldi: Yarın doğum var

İş adamı Buğra Toplusoy ile 2 yıl önce ABD'de nikah masasına oturan Ceyda Ateş, bebeğini kucağına almak için geri sayıma başladı. 

Ceyda Ateş'ten güzel haber geldi: Yarın doğum var

Bir kız bebek bekleyen Ateş, hamilelik sürecinde paylaşım yapmayı tercih etmese de güzel haberi sevenlerine sosyal medya hesabından verdiği pozla duyurdu.

Ceyda Ateş'ten güzel haber geldi: Yarın doğum var

"YARIN DOĞUM VAR"

KızınaTalia adını verecek olan Ceyda Ateş, doğumdan bir gün önce objektif karşısına geçti. Ateş, "9. Ayı doldurduk. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Yarın doğum var. Çok heyecanlıyım ve beni neler bekliyor merak ediyorum. Sağlıkla gelsin. Sizler neler hissetiniz doğumda? Destekleriniz ve güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim" dedi.

Ceyda Ateş'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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