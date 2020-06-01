Ceyda Ateş'ten sevenlerine müjde! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

En son 'Çocuk' dizisinde karşımıza çıkan Ceyda Ateş şu sıralar anne olmanın heyecanını yaşıyor. Hamilelik haberini Instagram'dan duyuran güzel oyuncu bebeğin cinsiyetini elinde balonlarla açıkladı.

KIZ BEBEK BEKLİYOR

Ceyda Ateş, Instagram paylaşımında kız bebek beklediğini açıkladı. 3,5 aylık hamile olan Ateş, "İçimde büyüyen, minicik eller, minicik ayaklar ve minicik bir kalp var. Beklemediğimiz anda bize sürpriz yaptı fındık. Evet anne baba oluyoruz" notunu yazdı.

CEYDA ATEŞ KİMDİR?CEYDA ATEŞ'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

Ceyda Ateş 14 Eylül 1987, Ankara doğumlu. Türk sunucu, model ve oyuncu. Ceyda Ateş 5 yaşında iken bir çocuk güzellik yarışmasında birinci oldu ve ardından televizyon dünyasına girdi.