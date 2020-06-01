Ceyda Ateş'ten sevenlerine müjde! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Oyuncu Ceyda Ateş İş insanı Buğra Toplusoy ile Miami'de evlenmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hamile olduğunu duyuran Ceyda Ateş bebeğin cinsiyetini de söyledi.
En son 'Çocuk' dizisinde karşımıza çıkan Ceyda Ateş şu sıralar anne olmanın heyecanını yaşıyor. Hamilelik haberini Instagram'dan duyuran güzel oyuncu bebeğin cinsiyetini elinde balonlarla açıkladı.
KIZ BEBEK BEKLİYOR
Ceyda Ateş, Instagram paylaşımında kız bebek beklediğini açıkladı. 3,5 aylık hamile olan Ateş, "İçimde büyüyen, minicik eller, minicik ayaklar ve minicik bir kalp var. Beklemediğimiz anda bize sürpriz yaptı fındık. Evet anne baba oluyoruz" notunu yazdı.
CEYDA ATEŞ KİMDİR?CEYDA ATEŞ'İN ROL ALDIĞI DİZİLER
Ceyda Ateş 14 Eylül 1987, Ankara doğumlu. Türk sunucu, model ve oyuncu. Ceyda Ateş 5 yaşında iken bir çocuk güzellik yarışmasında birinci oldu ve ardından televizyon dünyasına girdi.
- 2008 Hayat Güzeldir
- 2008 Doludizgin Yıllar
- 2009 Kavak Yelleri
- 2009 Elveda Rumeli
- 2010 Yer Gök Aşk
- 2011 Adını Feriha Koydum
- 2012 Evlerden Biri
- 2012 Emir'in Yolu
- 2013 Böyle Bitmesin
- 2013 Bir Yastıkta
- 2014 Yılanların Öcü
- 2015 Gamsız Hayat
- 2016 O Hayat Benim
- Çocuk
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