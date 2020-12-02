Ceyhan Spor, Mardin Fosfat Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Ceyhan Spor, Mardin Fosfat Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Ceyhan Spor, Mardin Fosfat Spor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Ceyhan Spor ve Mardin Fosfat Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 12. hafta maçında Ceyhan Spor sahasında Mardin Fosfat Spor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Ceyhan İlçe Stadı - Adana stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Ceyhan Spor - Mardin Fosfat Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Ceyhan İlçe Stadı - Adana stadyumunda oynanan maç 1-3 sona erdi.
Ceyhan Spor Mardin Fosfat Spor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Ceyhan İlçe Stadı - Adana
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00
Ceyhan Spor Mardin Fosfat Spor Maçının Hakemleri
Şahin Berker(hakem), Hakan Eygü(1. Yardımcı Hakem), Erdem Tanış(2. Yardımcı Hakem), Murat Demir(dördüncü Hakem)
Ceyhan Spor İlk 11
35. Yunus Emre Karahan, 6. Selim Asal, 7. Okan Salmaz, 8. Halil Aşut, 11. Furkan Yıldırım, 12. Aziz Ceylan, 16. Zekeriya Çakırca, 21. Murat Çaydemir, 22. Başaran Balcı, 44. Abdullah Keleş, 46. Ahmet Şahbaz
Yedekler
3. Şafak Sarı, 19. Fatih Yılmaz, 20. Selçuk Öztürk, 25. Azat Mamuk, 56. Sefa Anük, 96. Ramazan Koca, 99. Muhammed Sak
Teknik Sorumlu
Mehmet Koç
Mardin Fosfat Spor İlk 11
1. Ebubekir Elihoş, 3. Doğancan Kılıç, 9. Melih Kılıç, 11. Ali Kemal Özkan, 15. Emirhan Atilla, 17. Taha Esmeray, 22. Mücahit Tufan, 47. Nimet Kayaalp, 99. Doruk Ekin Fırat, 77. Turgut Zengin, 20. Eren Yalçın
Yedekler
21. Mehmet Salih Demircan, 88. Vedat Altaş
Teknik Sorumlu
Cevdet Uzunköprü
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fethiyespor
|11
|7
|2
|2
|22
|7
|23
|15
|2
|Nazilli Belediyespor
|11
|6
|1
|4
|23
|9
|19
|14
|3
|Darıca Gençlerbirliği
|12
|5
|4
|3
|12
|13
|19
|-1
|4
|Belediye Kütahyaspor
|11
|5
|3
|3
|16
|12
|18
|4
|5
|İskenderun FK
|12
|5
|2
|5
|12
|17
|17
|-5
|6
|Mardin Fosfat Spor
|12
|4
|4
|4
|16
|13
|16
|3
|7
|Tekirdağspor
|12
|4
|4
|4
|16
|13
|16
|3
|8
|Yomraspor
|11
|4
|4
|3
|14
|11
|16
|3
|9
|Ağrı 1970 Spor
|11
|5
|1
|5
|8
|10
|16
|-2
|10
|Kahta 02 Spor
|11
|4
|3
|4
|15
|11
|15
|4
|11
|Ceyhanspor
|11
|4
|3
|4
|17
|25
|15
|-8
|12
|Büyükçekmece Tepecikspor
|11
|3
|5
|3
|13
|13
|14
|0
|13
|Çengelköyspor A.Ş.
|11
|4
|2
|5
|10
|13
|14
|-3
|14
|Halide Edip Adıvar
|11
|2
|6
|3
|11
|13
|12
|-2
|15
|Tokatspor
|11
|3
|3
|5
|9
|22
|12
|-13
|16
|Yozgatspor 1959 FK
|12
|2
|4
|6
|8
|16
|10
|-8
|17
|Karaman Belediyespor
|11
|2
|3
|6
|13
|17
|9
|-4
Fikstür
|02.12.0020
|Yomraspor
|1-2
|Belediye Kütahyaspor
|02.12.0020
|Fethiyespor
|5-0
|Erzin Spor
|02.12.0020
|Büyükçekmece Tepecikspor
|2-2
|Halide Edip Adıvar
|02.12.0020
|Ceyhanspor
|1-3
|Mardin BŞ. Başakspor
|02.12.0020
|Darıca Gençlerbirliği
|2-1
|Nazilli Belediyespor
|02.12.0020
|Karaman Belediyespor
|0-3
|Tokatspor
|02.12.0020
|Yozgatspor 1959 FK
|2-0
|Çengelköyspor A.Ş.
|02.12.0020
|Tekirdağspor
|2-1
|Ağrı 1970 Spor