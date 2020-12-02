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Ceyhan Spor, Mardin Fosfat Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Ceyhan Spor, Mardin Fosfat Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Ceyhan Spor, Mardin Fosfat Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Ceyhan Spor, Mardin Fosfat Spor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Ceyhan Spor ve Mardin Fosfat Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  12. hafta maçında Ceyhan Spor sahasında Mardin Fosfat Spor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Ceyhan İlçe Stadı - Adana stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Ceyhan Spor - Mardin Fosfat Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Ceyhan İlçe Stadı - Adana stadyumunda oynanan maç 1-3 sona erdi.

Ceyhan Spor  Mardin Fosfat Spor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Ceyhan İlçe Stadı - Adana

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00

Ceyhan Spor Mardin Fosfat Spor Maçının Hakemleri
Şahin Berker(hakem), Hakan Eygü(1. Yardımcı Hakem), Erdem Tanış(2. Yardımcı Hakem), Murat Demir(dördüncü Hakem)

CEYHAN SPORCeyhan Spor

Ceyhan Spor İlk 11
35. Yunus Emre Karahan, 6. Selim Asal, 7. Okan Salmaz, 8. Halil Aşut, 11. Furkan Yıldırım, 12. Aziz Ceylan, 16. Zekeriya Çakırca, 21. Murat Çaydemir, 22. Başaran Balcı, 44. Abdullah Keleş, 46. Ahmet Şahbaz

Yedekler
3. Şafak Sarı, 19. Fatih Yılmaz, 20. Selçuk Öztürk, 25. Azat Mamuk, 56. Sefa Anük, 96. Ramazan Koca, 99. Muhammed Sak

Teknik Sorumlu
Mehmet Koç

MARDİN FOSFAT SPORMardin Fosfat Spor

Mardin Fosfat Spor İlk 11
1. Ebubekir Elihoş, 3. Doğancan Kılıç, 9. Melih Kılıç, 11. Ali Kemal Özkan, 15. Emirhan Atilla, 17. Taha Esmeray, 22. Mücahit Tufan, 47. Nimet Kayaalp, 99. Doruk Ekin Fırat, 77. Turgut Zengin, 20. Eren Yalçın

Yedekler
21. Mehmet Salih Demircan, 88. Vedat Altaş

Teknik Sorumlu
Cevdet Uzunköprü

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fethiyespor117222272315
2Nazilli Belediyespor116142391914
3Darıca Gençlerbirliği12543121319-1
4Belediye Kütahyaspor115331612184
5İskenderun FK12525121717-5
6Mardin Fosfat Spor124441613163
7Tekirdağspor124441613163
8Yomraspor114431411163
9Ağrı 1970 Spor1151581016-2
10Kahta 02 Spor114341511154
11Ceyhanspor11434172515-8
12Büyükçekmece Tepecikspor113531313140
13Çengelköyspor A.Ş.11425101314-3
14Halide Edip Adıvar11263111312-2
15Tokatspor1133592212-13
16Yozgatspor 1959 FK1224681610-8
17Karaman Belediyespor1123613179-4

Fikstür

02.12.0020Yomraspor1-2Belediye Kütahyaspor
02.12.0020Fethiyespor5-0Erzin Spor
02.12.0020Büyükçekmece Tepecikspor2-2Halide Edip Adıvar
02.12.0020Ceyhanspor1-3Mardin BŞ. Başakspor
02.12.0020Darıca Gençlerbirliği2-1Nazilli Belediyespor
02.12.0020Karaman Belediyespor0-3Tokatspor
02.12.0020Yozgatspor 1959 FK2-0Çengelköyspor A.Ş.
02.12.0020Tekirdağspor2-1Ağrı 1970 Spor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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