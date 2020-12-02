Ceyhan Spor, Mardin Fosfat Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Ceyhan Spor, Mardin Fosfat Spor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Ceyhan Spor ve Mardin Fosfat Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 12. hafta maçında Ceyhan Spor sahasında Mardin Fosfat Spor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Ceyhan İlçe Stadı - Adana stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Ceyhan Spor - Mardin Fosfat Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Ceyhan İlçe Stadı - Adana stadyumunda oynanan maç 1-3 sona erdi. Ceyhan Spor Mardin Fosfat Spor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Ceyhan İlçe Stadı - Adana



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.12.2020 13:00



Ceyhan Spor Mardin Fosfat Spor Maçının Hakemleri

Şahin Berker(hakem), Hakan Eygü(1. Yardımcı Hakem), Erdem Tanış(2. Yardımcı Hakem), Murat Demir(dördüncü Hakem)

Ceyhan Spor

Ceyhan Spor İlk 11

35. Yunus Emre Karahan, 6. Selim Asal, 7. Okan Salmaz, 8. Halil Aşut, 11. Furkan Yıldırım, 12. Aziz Ceylan, 16. Zekeriya Çakırca, 21. Murat Çaydemir, 22. Başaran Balcı, 44. Abdullah Keleş, 46. Ahmet Şahbaz



Yedekler

3. Şafak Sarı, 19. Fatih Yılmaz, 20. Selçuk Öztürk, 25. Azat Mamuk, 56. Sefa Anük, 96. Ramazan Koca, 99. Muhammed Sak



Teknik Sorumlu

Mehmet Koç

Mardin Fosfat Spor

Mardin Fosfat Spor İlk 11

1. Ebubekir Elihoş, 3. Doğancan Kılıç, 9. Melih Kılıç, 11. Ali Kemal Özkan, 15. Emirhan Atilla, 17. Taha Esmeray, 22. Mücahit Tufan, 47. Nimet Kayaalp, 99. Doruk Ekin Fırat, 77. Turgut Zengin, 20. Eren Yalçın



Yedekler

21. Mehmet Salih Demircan, 88. Vedat Altaş



Teknik Sorumlu

Cevdet Uzunköprü

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fethiyespor 11 7 2 2 22 7 23 15 2 Nazilli Belediyespor 11 6 1 4 23 9 19 14 3 Darıca Gençlerbirliği 12 5 4 3 12 13 19 -1 4 Belediye Kütahyaspor 11 5 3 3 16 12 18 4 5 İskenderun FK 12 5 2 5 12 17 17 -5 6 Mardin Fosfat Spor 12 4 4 4 16 13 16 3 7 Tekirdağspor 12 4 4 4 16 13 16 3 8 Yomraspor 11 4 4 3 14 11 16 3 9 Ağrı 1970 Spor 11 5 1 5 8 10 16 -2 10 Kahta 02 Spor 11 4 3 4 15 11 15 4 11 Ceyhanspor 11 4 3 4 17 25 15 -8 12 Büyükçekmece Tepecikspor 11 3 5 3 13 13 14 0 13 Çengelköyspor A.Ş. 11 4 2 5 10 13 14 -3 14 Halide Edip Adıvar 11 2 6 3 11 13 12 -2 15 Tokatspor 11 3 3 5 9 22 12 -13 16 Yozgatspor 1959 FK 12 2 4 6 8 16 10 -8 17 Karaman Belediyespor 11 2 3 6 13 17 9 -4

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