Oyuncu Ceyhun Fersoy, Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun paylaşımının altına yaptığı yorum büyük tepki çekti. Fersoy paylaşımın ardından Felipe Melo'dan özür diledi. Peki Ceyhun Fersoy kimdir? Kaç yaşında? Eşi kim? Ne dedi?

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendiği karşılaşma sonrası Felipe Melo'nun Instagram gönderisinin altına "Sen büyük o...u çocuğusun" yazan oyuncu Ceyhun Fersoy, daha sonra yaptığı açıklamada "Maç sonrasında Felipe Melo'nun bu paylaşımından sonra, sinirlerime hakim olamadım.. Bana yakışmayan bu davranıştan dolayı özür diliyorum..." ifadelerini kullandı.

CEYHUN FERSOY KİMDİR?

İlk, orta ve lise eğitimini İsviçre, Fransa ve İstanbul'da tamamladı. Eğitimini 2000-2001 yıllarında TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümünde sürdüren Fersoy, eğitimine 2005-2006 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi ActorStudio'da devam etti.2005 yılında BKM Atölye çalışmalarına katılan genç oyuncu rol aldığı BKM yapımı 'Bir Demet Tiyatro' dizisindeki performansıyla beğeni topladı. Bir Demet Tiyatronun yanı sıra Ana Kuzusu, Kurtlar Vadisi, İki Aile dizileri ile Neşeli Gençlik filminde ve Çocuklar Duymasın'da rol aldı.

Şu an Seksenler dizisinde oynamaktadır. Ayrıca Şoray Uzun'la beraber 2012 Avrupa kupası maçları sırasında TRT 1'de Saha Dışı isimli komedi programını hazırlayıp sunmuştur. Seksenler dizisinden rol arkadaşı Begüm Öner ile evlenmiştir.

FELİPE MELO KİMDİR?

Brezilya’nın Volto Redonda şehrinde 26 Haziran 1983 yılında doğdu. Annesi Silviana, babası Jose’dir. Evli olan Melo iki çocuk babasıdr. Sahadaki yeri orta sahadır.Felipe Melo’nun Kulüp Kariyeri Brezilya’da adı bilinen takımlardan birisi olan Flamengo ile profesyonel futbol hayatına ilk adımını atmıştır. Ülkesinde çok sevilen ve oynadığı futbolla şanı yükselen Melo, A takıma 18 yaşında yükselmeyi başarmıştır. A takımda 2 sene forma giyen başarılı futbolcu buranın ardından kendi ülkesinde yer alan Cruzeiro adlı takıma geçiş yapmıştır. 37 yıl boyunca şampiyonluğu tadamayan takım Melo’nun girdiği sezonda şampiyonluğu tatmıştır. Buradaki başarısının ardından 2004 yılında Gremio takımına transferliği yapılan Melo, girmiş olduğu sezonda forma giydiği takımın küme düşmesine mani olamamıştır.Oynamış olduğu futbolla çok fazla olumsuz anlamda eleştirilen futbolcu, sezon sonunda bir İspanyol takımı olan Mallorca’da forma giymeye başlamıştır. Bu sezon içerisinde Barcelona ile Avrupa Kıtası’nda oynamış olduğu maç kariyeri için ilk anlamda bir Avrupa tecrübesi olmuştur. Yer aldığı takımda sezon boyunca sadece 8 kez forma giyebilmiştir.



2005-2007 sezonlarında Racing Santander adlı takımda 2 sene süreyle top koşturan başarılı sporcu oynamış olduğu 49 maçın tamamında toplam 6 gole imzasını attı. Sezonun bitiminin ardından Almeria adlı başka bir İspanyol takımla sözleşmesini imzaladı.Almeria’da büyük bir ün kazanan sporcu 2007-2008 sezonunda oynamış olduğu 39 maçta toplamda 7 gol attı. Bu sayede takımını La Liga’ya çıkartmayı başaran Melo, ünlenmesiyle birçok Avrupa takımının transfer listesine adını yazdırmayı başardı. Bu üstün başarısı ile tüm gözleri üzerine çeken futbolcu 2008-2009 sezonunda Fiorentina takımına 13 Milyon Euro’ya transfer oldu. Oynamış olduğu bu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi tecrübesini takımıyla edinen Melo Avrupa, lig ve kupa maçları içerisinde olmak üzere toplamda 58 maçta forma giydi ve 4 kez topu ağlarla buluşturdu.

Juventus’a 2009 yılında transferi sağlanan başarılı futbolcunun bedeli 25 Milyon Euro olarak kararlaştırıldı. Juventus takımındaki ilk sezonunda üstün başarı sergilemesine rağmen ikinci sezonda performansı düştü. Takımın yeni almış olduğu oyuncular sebebiyle oynama şansı azalan Melo 2010-2011 sezonunda takımına veda etti. 2011-2012 sezonu için 13 Milyon Euro’ya anlaşılan Galatasaray’la 1 senelik kiralık olarak anlaştı. 22 Temmuz 2011’de transferi gerçekleşti. Galatasaray’daki üstün başarısı ile taraftar tarafından da çok sevilen Melo, 2012-2013 sezonu için Galatasaray’a satın alma anlaşmasıyla tekrar kiralandı. Başarılı futbolcu 2013-2014 sezonundan önce Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı kırmızı formayı 2015-2016 sezonunun sonuna kadar giyen Melo, sezonun sonunda İnter adlı takıma 3.7 Milyon Euro bonservis bedeli ile geçiş yaptı. İnter’de göstermiş olduğu başarıyla 2016-2017 sezonu için kiralık olarak Palmerias’a gönderilen başarılı futbolcu 2017-2018 sezonu öncesinde ön anlaşma imzalama kararına vardı ve Palmerias’a bonservisi olmadan geçişini tamamladı.

Felipe Melo’nun Milli Takım Kariyer

Brezilya Milli takımında 2009 yılında oynamaya başlamıştır. Aynı yıl oynanmış olan ve Brezilya takımının da şampiyonluk kazandığı Konfederasyon Kupası’nda üstün başarı göstermiştir. Milli takımda toplamda oynamış olduğu 22 maçta 2 kez topu ağlarla buluşturmuştur.Felipe Melo’nun BaşarılarıKulüp BaşarılarıFlamengoRio de Janeiro Eyalet Ligi/ 2001Brezilya Şampiyonlar Kupası/ 2001Cruzeiro Brezilya Serie A / 2003Brezilya Kupası / 2003Minas Gerais Eyalet Ligi/ 2003GalatasaraySüper Lig / 2011-2012, 2012-2013Türkiye Süper Kupası/ 2012-2013, 2013-2014Milli Takım BaşarılarıBrezilya FIFA Konfederasyon Kupası / 2009