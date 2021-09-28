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Ceylan Önkol kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ceylan Önkol neden öldü?

Ceylan Önkol'a ilişkin son yargı kararı Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi’nde verildi. Bunun ardından "Ceylan Önkol kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ceylan Önkol neden öldü?" soruları merak konusu oldu. Haberimizde detaylara yer verdik.

Ceylan Önkol kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ceylan Önkol neden öldü?

Sosyal Medyada "Ceylan Önkol" isim başlığı gündem olurken, olaya ilişkin bilgisi olmayan vatandaşlar "Ceylan Önkol kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ceylan Önkol neden öldü?" soru başlıklarına yanıt aramaya başladı. Ceylan Önkol'un ölümüne ilişkin detaylar ve mahkeme kararına dair tüm merak edilenler haberimizde...

Ceylan Önkol kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ceylan Önkol neden öldü?

CEYLAN ÖNKOL KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? CEYLAN ÖNKOL NEDEN ÖLDÜ?

Ceylan Önkol, 16 Eylül 1997 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Diyarbakır’ın Lice ilçesi Şenlik Mahallesi'nde yer alan Hambaz mezrasında 28 Eylül 2009 tarihinde koyunlarını otlatan 12 yaşındaki Ceylan Önkol havan mermisinin patlamasıyla hayatını kaybetti. Ölümünün 12.yılında sosyal medyada unutulmayıp anılan kız çocuğu zihinlerden silinmiyor. 

Ceylan Önkol kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ceylan Önkol neden öldü?

Olaya ilişkin Tarkan ve Sezen Aksu düetiyle Ceylan şarkısı yazılıp, seslendirilmiştir;

"Ah yüreğimde dört nala atlar
Atların sağrısında kanatlar
Sağ yanım boydan boya Mezopotamya
Sol yanımda Rumeli ağıtları patlar

Gözlerime astılar seni
Ceylanım kör oldum ben
Ne havan topu ne mermi
Senle vuruldum ben

Ah gözümün yaşı sel Selanik
Diyarbekir'e bir türkü selalık
Gezme Ceylan, bu dağlarda gezme
Gece gerdanlık, gündüz mezarlık"

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