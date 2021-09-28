Sosyal Medyada "Ceylan Önkol" isim başlığı gündem olurken, olaya ilişkin bilgisi olmayan vatandaşlar "Ceylan Önkol kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ceylan Önkol neden öldü?" soru başlıklarına yanıt aramaya başladı. Ceylan Önkol'un ölümüne ilişkin detaylar ve mahkeme kararına dair tüm merak edilenler haberimizde...

CEYLAN ÖNKOL KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? CEYLAN ÖNKOL NEDEN ÖLDÜ?

Ceylan Önkol, 16 Eylül 1997 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Diyarbakır’ın Lice ilçesi Şenlik Mahallesi'nde yer alan Hambaz mezrasında 28 Eylül 2009 tarihinde koyunlarını otlatan 12 yaşındaki Ceylan Önkol havan mermisinin patlamasıyla hayatını kaybetti. Ölümünün 12.yılında sosyal medyada unutulmayıp anılan kız çocuğu zihinlerden silinmiyor.

Olaya ilişkin Tarkan ve Sezen Aksu düetiyle Ceylan şarkısı yazılıp, seslendirilmiştir;

"Ah yüreğimde dört nala atlar

Atların sağrısında kanatlar

Sağ yanım boydan boya Mezopotamya

Sol yanımda Rumeli ağıtları patlar

Gözlerime astılar seni

Ceylanım kör oldum ben

Ne havan topu ne mermi

Senle vuruldum ben

Ah gözümün yaşı sel Selanik

Diyarbekir'e bir türkü selalık

Gezme Ceylan, bu dağlarda gezme

Gece gerdanlık, gündüz mezarlık"