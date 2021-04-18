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  3. Ceza yememek için evin bahçesine saklandılar yine de polisten kaçamadılar

Ceza yememek için evin bahçesine saklandılar yine de polisten kaçamadılar

Düzce'de kısıtlama denetimi yapan polisleri görüp ara sokaklara kaçan 4 şahıstan 2'si, bir evin bahçesinde saklanırken yakalandı. Cezadan kurtulmak için kaçtığını söyleyen şahıslardan biri, "Eve gidiyordum" diyerek kendisini savundu.

Ceza yememek için evin bahçesine saklandılar yine de polisten kaçamadılar

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cedidiye Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi. Uygulama sırasında güzergah üzerinde yürüyüş yapan 4 şahıs, polisleri fark edince koşarak kaçmaya başladı. Dönence Sokak üzerinde izlerini kaybettiren şahısların, balkonlarda bulunan vatandaşların yönlendirmesi ile bir evin bahçesine girdiği belirlendi. Evin bahçesinde yapılan kontrollerde 2 şahsın saklandığı tespit edildi.

"CEZA YEMEMEK İÇİN KAÇTIM"

Saklanan şahıslara neden kaçtıklarının sorulması üzerine şahıslardan birisi, "Eve gidiyordum. Polisi görünce ceza yememek için kaçtım" dedi. Şahıslardan biri kimliğini gösterirken, diğeri ise kimliğini ibraz edemedi. Diğer kaçan 2 kişinin nerede olduklarını bilmediklerini söyleyen gençler gözaltına alındı. Diğer yandan şehrin muhtelif noktalarında denetim yapıldığı sırada 1 şahıs da gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. 6 kişiye ise kısıtlamayı ihlal ettikleri sebebiyle 20 bin 814 TL cezai işlem uygulandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Ceza yememek için evin bahçesine saklandılar yine de polisten kaçamadılar

Ceza yememek için evin bahçesine saklandılar yine de polisten kaçamadılar

Ceza yememek için evin bahçesine saklandılar yine de polisten kaçamadılar

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