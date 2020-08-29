Chadwick Boseman kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü?

Amerika'da gişe rekorları kıran ve 3 adet Oscar ödülü alan Black Panther filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman'ın gece saatlerinde hayatını kaybettiği haberi geldi. Sevilen oyuncunun bu haberi, hayranlarını yasa boğdu. Beklenmedik gelişme sonrası internette yapılan araştırmalar, Chadwick Boseman'a döndü. Peki, Chadwick Boseman kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? Detaylar haberimizde...

CHADWICK BOSEMAN KİMDİR?

Boseman, Afro Amerikalı olan Carolyn Leroy Boseman'nın çocuğu olarak Güney Carolina'da doğup büyüdü.

Boseman'a, yaptırdığı DNA testinde atalarının Sierra Leone'den Krio Nijerya'dan Yoruba ve Sierra Leone'den Limbalı olduğunu öğrendi.

Annesi bir hemşireydi ve babası bir tekstil fabrikasında çalışarak döşemecilik işini yönetiyordu.

Boseman 1995 yılında T. L. Hanna Lisesi'nden mezun oldu.

İlk yılında ilk oyunu Crossroads'u yazdı ve bir sınıf arkadaşı vurularak öldürüldükten sonra okulda bu oyununu sahneledi.

Boseman, Washington D.C.'deki Howard Üniversitesi'ne gitti ve 2000 yılında yönetmenlik dalında Güzel Sanatlar Lisansı ile mezun oldu.

Öğretmenlerinden biri akıl hocası olan Phylicia Rashad'dı. Boseman ve bazı sınıf arkadaşlarının kabul edildikleri Londra'daki İngiliz Amerikan Drama Akademisi Oxford Yaz Ortası Programına katılabilmeleri için fon toplamaya yardımcı oldu.

Boseman yazmak ve yönetmek istedi ve başlangıçta aktörlerle nasıl ilişki kuracağını öğrenmek için oyunculuk eğitimi almaya başladı.

ABD'ye döndükten sonra New York'un Dijital Film Akademisi'nden mezun oldu.

Kariyerinin başlangıcında Brooklyn'de yaşadı. Boseman, New York Harlem'deki Siyah Kültür Araştırma Merkezi'nde bulunan Schomburg Junior Scholars Programında drama eğitmeni olarak çalıştı.

2008 yılında oyunculuk kariyeri için Los Angeles'a taşındı.

28 Ağustos 2020 tarihinde kanserden hayatını kaybetti.

NEDEN ÖLDÜ?

Boseman, kolon kanseri nedeniyle 41 yaşında hayatını kaybetti.