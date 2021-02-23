Yunanistan Hava Kuvvetlerine bağlı olduğu tespit edilen 4 adet F-16 uçağının Limni Adası batısındaki TCG Çeşme gemisine yaklaşmasının ardından uçaklardan bir tanesinden 2 deniz mili mesafede bir chaff fişeği atılarak TCG Çeşme'ye tacizde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamada, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini belirtilirken internet kullancııları da arama motorlarında, Chaff fişeği nedir? Ne demek? | Chaff fişeği ne için kullanılır? Ne işe yarar? sorularının yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...

CHAFF FİŞEĞİ NEDİR? NE DEMEK?

Kelime anlamı itibarıyla güdümlü füze aldatıcısı niteliği taşıyan chaff fişeği, askeri uçakların çoğunda mevcut bir sistemdir. Zaman zaman pilot tarafından manuel olarak fırlatılan bu fişek, uçak sistemi tarafından savunma halinde otomatik olarak da kullanılabilmektedir.

Merkezi ateşlemeli bir fişekte tutuşturma vuruşunun gerçekleştiği fişek tepesinin orta kısmına bir kapsül yerleştirilir. Kenardan ateşlemeli fişeklerin aksine merkezi ateşlemeli fişeklerin kapsülü ayrı ve çıkartılabilir bir fişek parçasından oluşur.

Merkezden ateşlemeli fişekler küçük ölçüde olan kenardan ateşlemeli fişeklerin yerini aldı. Bunda kenardan ateşlemeli fişeklerin vurma esnasında zarar görerek tekrar doldurularak kullanılma olanağının bulunmayışı etkili oldu.

Bugün, .22 ve .17 kalibre tabanca ve tüfek fişekleri, küçük oyuklu (haşere ile mücadelede kullanılan) fişekler , antik el silahları, modası geçmiş fişekler dışında neredeyse tüm tabanca, tüfek ve av silahlarında merkezi ateşleme kullanılmaktadır.

CHAFF FİŞEĞİ NE İÇİN KULLANILIR? NE İŞE YARAR?

Radar Güdüm Kaçınma Chaff, radarları ve de özellikle radar güdümlü füzeleri aldatmak için kullanılan kaçınma sistemidir.

Isı ve radar güdümlü füzeleri kandırmak için kullanılan Chaff önleme sistemi askeri uçakların çoğunda bulunuyor. Sistem pilotlar tarafından veya uçaktaki sistemler tarafından otomatik olarak fırlatılıyor.

Hava aracının pilotu veya hava aracının üstündeki sistemler radar güdümlü füzeyi fark ettiğinde yine pilot tarafından veya sistemler tarafından otomatik olarak Chaff fırlatarak füzeden kaçınmaya çalışır.

Chaff alüminyum, metalize cam gibi folyoya benzeyen maddelerden oluşur. Chaff sistemleri uçakların yansıra gemilerde de gemilere yönelik fırlatılan radar güdümlü füzeleri yanıltmak için kullanılır.