Chan Yong Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chan Yong Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chan Yong Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chan Yong Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chan Yong Kim 26 Temmuz 2000 tarihinde Suwon, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김찬용 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chan Yong Kim Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Chan Yong Kim'nin Suwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chan Yong Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chan Yong Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chan Yong Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chan Yong Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Suwon FC U18

1 Şubat 2019 yılında FC Agata

1 Şubat 2020 yılında Bilinmiyor

11 Şubat 2022 yılında Suwon FC

Chan Yong Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chan Yong Kim şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Suwon FC U18 (조원고등학교, 2016-2018),Lakeland Community College (USA, 2020-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.