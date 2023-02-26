Charles Asante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Asante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charles Asante adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charles Asante Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charles Asante 21 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charles Asante Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına - tarihinde katılmıştır. Charles Asante'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Charles Asante Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charles Asante isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charles Asante Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charles Asante Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charles Asante şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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