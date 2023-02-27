Charles Morren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Morren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charles Morren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charles Morren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charles Morren 28 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charles Morren Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Charles Morren, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

F91 Dudelange futbol takımında oynamaktadır. F91 Dudelange takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Charles Morren'nin F91 Dudelange ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Charles Morren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charles Morren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charles Morren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charles Morren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Union SG

1 Temmuz 2019 yılında F91 Dudelange

Charles Morren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charles Morren şuan F91 Dudelange takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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