Charlie Grainger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charlie Grainger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charlie Grainger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charlie Grainger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charlie Grainger 31 Temmuz 1996 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Charlie Martin Grainger şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charlie Grainger Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fifty Fifty Sports yapmaktadır. Charlie Grainger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dulwich Hamlet futbol takımında oynamaktadır. Dulwich Hamlet takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Charlie Grainger'nin Dulwich Hamlet ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Charlie Grainger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charlie Grainger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charlie Grainger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charlie Grainger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2013 yılında Cray Wanderers FC

1 Ocak 2014 yılında Leyton U18

20 Kasım 2014 yılında Leyton Orient

25 Kasım 2016 yılında Hampton & Rich.

25 Aralık 2016 yılında Leyton Orient

1 Temmuz 2019 yılında Dulwich Hamlet

Charlie Grainger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charlie Grainger şuan Dulwich Hamlet takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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