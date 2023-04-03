Cheick Keita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheick Keita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cheick Keita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cheick Keita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cheick Keita 2 Nisan 2003 tarihinde Champigny-sur-Marne şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fransa,Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cheick Keita Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nessim Zeggaie yapmaktadır. Cheick Keita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Reims futbol takımında oynamaktadır. Stade Reims takımına 1 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Cheick Keita'nin Stade Reims ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Cheick Keita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cheick Keita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cheick Keita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cheick Keita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Stade Reims B

1 Mart 2023 yılında Stade Reims

Cheick Keita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cheick Keita şuan Stade Reims takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cheick Keita Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Saint-Leu 95 (2013-2019), Stade de Reims (2019-2020)

Fransa U20 takımında 4 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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