Cheikne Sylla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheikne Sylla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cheikne Sylla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cheikne Sylla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cheikne Sylla 3 Nisan 1994 tarihinde Nioro şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cheikne Sylla Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cheikne Sylla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Saburtalo futbol takımında oynamaktadır. FC Saburtalo takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cheikne Sylla'nin FC Saburtalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cheikne Sylla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cheikne Sylla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cheikne Sylla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cheikne Sylla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2019 yılında Merani Martvili

16 Ocak 2023 yılında Saburtalo

Cheikne Sylla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cheikne Sylla şuan FC Saburtalo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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