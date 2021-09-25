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  3. Chelsea 0 - 1 Manchester City maç sonucu | City, Chelsea'yi Jesus'un golüyle yıktı

Chelsea 0 - 1 Manchester City maç sonucu | City, Chelsea'yi Jesus'un golüyle yıktı

İngiltere Ligi'nin 6.hafta maçında Chelsea evinde konuk ettiği Manchester City'ye Gabriel Jesus'un attığı golle 1-0 yenildi. Ev sahibi bu sezon ilk yenilgisini alırken City ise önemli bir deplasmandan 3 puan çıkardı.

Chelsea 0 - 1 Manchester City maç sonucu | City, Chelsea'yi Jesus'un golüyle yıktı

İngiltere Ligi'nde 6.hafta heyecanı dev bir maça sahne olacak. Lig lideri Chelsa, geçtiğimiz yılın şampiyonu olan Manchester City'yi konuk etti. Heyecanın bir an eksik olmadığı maç  Londra'daki Stamford Bridge stadyumunda oynandı. Türkiye saati ile 14.30'da başlayan ve  tecrübeli hakem Michael Oliver'ın yönettiği maçın 53.dakikasında Manchester City, Cancelo'nun asistinde Brezilyalı golcü Gabriel jesus'un attığı golle maçı 1-0 kazandı. 

Chelsea bu sonuçla 13 puanda kalırken, City ise 13 puana yükselerek averajla rakibinin üstüne çıktı. Ligin 7.haftasında Chelsea  Southampton'a konuk olacak, City ise  Liverpool ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 

Chelsea - Manchester City maçının özetini izlemek için tıklayınız.

CHELSE - MANCHESTER CİTY MAÇI İLK 11

Chelsea: E. Mendy, A. Rüdiger, A. Christensen, Azpilicueta, Marcos Alonso, M. Kovačić, Jorginho, N. Kanté, R. James, T. Werner, R. Lukaku.

Manchester City : Ederson, João Cancelo, Aymeric Laporte, Rúben Dias, K. Walker, P. Foden, Rodri, K. De Bruyne, J. Grealish, Bernardo Silva, Gabriel Jesus. 

Chelsea - Manchester City maçı canlı izle | S Sport canlı izle linki

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