Chelsea - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
Dünyanın en kaliteli futbol ligi olarak gösterilen İngiltere Premier Ligi'nde heyecan 13. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda iki dev ekip Chelsea ile Manchester United karşılaşacak. Peki Chelsea - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Cevaplara haberimizde yer verdik...
Premier Lig'in 13. haftasında ligin zirvesinde bulunan Chelsea, zor bir süreç geçiren Ronaldo'lu Manchester United'i ağırlayacak. Haftanın en önemli karşılaşması olan bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Chelsea - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...
CHELSEA - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Chelsea - Manchester United maçı 28 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.
CHELSEA - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?
Chelsea - Manchester United maçı S Sport ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.
S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.