Premier Lig'in 13. haftasında ligin zirvesinde bulunan Chelsea, zor bir süreç geçiren Ronaldo'lu Manchester United'i ağırlayacak. Haftanın en önemli karşılaşması olan bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Chelsea - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

CHELSEA - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea - Manchester United maçı 28 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.

CHELSEA - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Chelsea - Manchester United maçı S Sport ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.