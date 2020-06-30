Chelsea taraftarlarından örnek davranış

Chelsea kulübünden yapılan açıklamada taraftarların yapılan bilet iadelerini hayır kurumlarına bağışlanması için yoğun istekte bulunulduğu belirtildi.

600 BİN POUND HAYIR KURUMUNA BAĞIŞLANACAK

Açıklamada, bilet ücret iadelerinden toplanan 600 bin poundun belirlenen 3 kuruma bağış olarak gönderileceği kaydedildi.

Chelsea'nin kaptanı Cesar Azpilicueta, Kovid-19 nedeniyle dünyanın zor zamanlardan geçtiğini, bu dönemde taraftarın yaptığı bağışla gurur duyduklarını kaydetti.