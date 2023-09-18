Etrafı kale gibi örülüyor! Adnan Oktar'ın lüks villası milyonlarca dolara satıldı! Bakın o villayı kim aldı?

İngiltere'nin futbol devi Chelsea'nin eski patronu Roman Abramovic, Adnan Oktar'ın Kandilli Vaniköy’de yer alan villasını satın aldı. Güvenliğine ve gizliliğe çok önem verdiği ileri sürülen Abramovic, villanın dışındaki duvarları kale gibi ördürüyor. Detaylar haberimizde.

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Etrafı kale gibi örülüyor! Adnan Oktar'ın lüks villası milyonlarca dolara satıldı! Bakın o villayı kim aldı?

Dünyaca ünlü Rus oligark Roman Abramovic, Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın Kandilli Vaniköy'deki malikanesini 18 milyon dolara satın aldı. Boğaza nazır malikanede şimdilerde yoğun bir inşaat faaliyeti devam ediyor. Malikanenin etrafı kale duvarı gibi duvarlarla örülüyor. İçine helikopter pisti yapılacağı belirtiliyor.

Suç örgütü lideri suçlamasıyla on binlerce yıl hapis cezası Adnan Oktar’ın yıllarca oturduğu Kandilli Vaniköy’deki malikane, artık Rus oligark Roman Abramovic tarafından satın alındı. Abramovic, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlar sonrası Londra’dan İstanbul’a taşınmıştı. Boğaz’ı çok seven Abramovic, satılık yalılara bakmış, hatta bir yalıyı aldığı yönünde duyumlar yayılmıştı.


Hürriyet'ten Mustafa Üstündağ'ın haberine göre Rus oligarkın Adnan Oktar'ın Kandilli villasını aldığı netlik kazandı. Daha önceli yalı almak isteyen Abramovic’in, yalılara helikopter pisti yapamayacağını anladığı için bu fikirden vazgeçtiği belirtiliyor.

18 milyon dolar verdi!

Abramovic'in Adnan Hoca'nın malikanesini kaç paraya aldığı gizli tutulurken, Abramovic’in bu ev için 18 milyon dolar verdiğini konuşuyor. Vaniköy’deki bu malikânenin arsası 9 bin 600 metrekare, kapalı alanı ise 2 bina şeklinde ve yaklaşık 2 bin metrekare.

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Serveti 10 milyar dolar civarında olan Abramovic, güvenliğine ve gizliliğe çok önem veriyor doğal olarak. Bu malikâne de ona gözlerden uzak bir alan tanıyor.

Helikopter piste inşaatı başladı

Adnan Oktar döneminde helikopter pisti olmayan malikaneye helikopter pisti yapmak için gerekli izinler alınmış ve çalışma başlamış.

Eve ulaşan yollar yeniden yapıldı! Kale gibi duvar örülüyor

Eve ulaşan yollar da yeniden yapılırken, mülkün çevresine de kale gibi duvarlar inşa etmeye başlamışlar; bitince Sarıyer’deki ABD Konsolosluğu gibi olacak.

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240 milyon TL'ye satılığa çıkarılmıştı

Adnan Oktar'ın Kandilli’deki malikanesi 2021 yılında sahibinden.com’da 240 milyon TL’ye satılığa çıkarılmıştı. İlanın açıklamasında “Kandilli Vaniköy’de 9614 m2 emsalsiz koru içerisinde muhteşem boğaz manzaralı 2 adet villa ve müstakil havuz” ifadeleri yer almıştı.

Kaynak: İnternethaber & Hürriyet

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