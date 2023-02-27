Cheol Woo Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheol Woo Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cheol Woo Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cheol Woo Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cheol Woo Park 21 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박철우 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cheol Woo Park Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Cheol Woo Park'nin Suwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cheol Woo Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cheol Woo Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cheol Woo Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cheol Woo Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Mokpo H&H U18

1 Ocak 2016 yılında Cyber Uni

1 Ocak 2019 yılında GukJe Cyber Uni

1 Ocak 2020 yılında Pocheon Citizen

5 Ocak 2022 yılında Suwon FC

14 Ocak 2022 yılında Chungnam Asan

31 Aralık 2022 yılında Suwon FC

Cheol Woo Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cheol Woo Park şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Bisan Elementary School (비산초등학교, 2008-2009),Changnyeong Middle School (창녕중학교, 2010),Dobong Middle School (도봉중학교, 2011-2012),Mokpo FC H&H U18 (목포FC H&H U18, 2013-2015),Cyber Hankuk University of Foreign Studies (사이버한국외곡어대학교, 2016-2018),GukJe Cyber University (국제사이버대학교, 2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.