Chibuike Nwosu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chibuike Nwosu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chibuike Nwosu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chibuike Nwosu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chibuike Nwosu 2 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Chibuike Darlington Nwosu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chibuike Nwosu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Diamond Sports yapmaktadır. Chibuike Nwosu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DFK Dainava Alytus futbol takımında oynamaktadır. DFK Dainava Alytus takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Chibuike Nwosu'nin DFK Dainava Alytus ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chibuike Nwosu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chibuike Nwosu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chibuike Nwosu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chibuike Nwosu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2021 yılında Glacis United

29 Temmuz 2022 yılında DFK Dainava

Chibuike Nwosu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chibuike Nwosu şuan DFK Dainava Alytus takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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