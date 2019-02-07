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CHP 16 Belediye Başkan adayını daha açıkladı

CHP, İstanbul Maltepe'de Ali Kılıç, Silivri'de Özcan Işıklar, İzmir Bayraklı'da ise Serdar Sandal'ı aday gösterdi. Parti yönetimince Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Adıgüzel, Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Celal Çelik isimleri belirlenirken, Bordum'da ise Mustafa Saruhan isminde karar kılındı.

CHP 16 Belediye Başkan adayını daha açıkladı

CHP, İstanbul Maltepe'de Ali Kılıç, Silivri'de Özcan Işıklar, İzmir Bayraklı'da ise Serdar Sandal'ı aday gösterdi.

Parti yönetimince Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Adıgüzel, Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Celal Çelik isimleri belirlenirken, Bordum'da ise Mustafa Saruhan isminde karar kılındı.


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