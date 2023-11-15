CHP Başkanı Özgür Özel son yerel anket sonuçlarını açıkladı! "üç büyükşehirde geriye gidiş var"

Meclis’teki makamında gazetecilerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Önümüzdeki pazartesi çok karar açıklayacağız. Pazartesi itibariyle bizde olan tüm il ve ilçe belediyelerinde anket yapacağız. Ankette iyiye gidenlerin, geçmişten bu yana iyi durumda olanların adaylığını hemen açıklayacağız. Geçmişten kötü olanlara yöntem belirleyeceğiz" dedi.

"Sadece üç büyükşehirde geriye gidiş var"

İstanbul, Ankara ve Aydın belediye başkanlarıyla ilgili bir problem olmadığını, bu kentlerin büyükşehir belediye başkanlarının bütün anketlerde açık farkla birinci olduğunu kaydeden Özel, bu üç şehir dışında kalan 8 büyükşehirde anket yapılacağını belirtti.

Özel, 11 Büyükşehir belediyesinden sadece 3 tanesinde 2019 seçiminden bugüne geriye gidiş yaşandığını ifade etti.

Örgütümüze güveneceğiz...

CHP’nin yönetimde olmadığı kentleri birkaç kategoriye ayıracaklarını anlatan Özel, "Bu bölgeler için örgütle konuşarak karar vereceğiz” dedi. Örgütün ön seçim veya anket isteyebileceğini ya da bir aday isminde tam mutabakat sağlanabileceğini belirten Özel, “Yaygın olarak yapacağımız şey, örgüt denetiminde ön seçim. Örgütümüze güveneceğiz" dedi.

Diğer partilerle ittifak görüşmeleri...

Diğer partilerin genel başkanlarıyla en kısa sürede görüşeceklerini belirten Özel, kendisine “hayırlı olsun” ziyaretine gelecek genel başkanlar olduğunu, bu görüşmelerde seçim iş birlikleri konusunun gündeme gelebileceğini söyledi. Özel, bu ziyaretlerin ardından kendisinin de diğer genel başkanları ziyaret edeceğini ifade etti.